Ian McEwan publica "Lecciones", una novela monumental que recorre la segunda parte del Siglo XX

El novelista británico Ian McEwan, uno de los escritores contemporáneos más leídos, traducidos y premiados, acaba de publicar "Lecciones", un libro de más de 500 páginas que la editorial Anagrama publicará en la Argentina en marzo de 2024, donde utiliza la voz de un alter ego, el escritor británico Roland Baines, para recorrer los grandes acontecimientos políticos internacionales de la segunda mitad del siglo XX.

La novela, la más extensa que ha escrito el autor de "Cheasil Beach" o "Expiación", articula con maestría la realidad y la ficción en un continuo.

La historia de "Lecciones" comienza cuando el protagonista entra en un internado inglés a los 11 años procedente de Libia, país donde estaba destinado su padre militar. Allí conoce a una profesora de piano llamada Miriam Cornell, con quien se inicia en el sexo en una clara relación de abuso que lo marcará. Su primera mujer, Alissa Eberhardt, lo abandona siete meses después de tener a su hijo, Lawrence, sin más explicaciones que unas palabras. La desaparición de su esposa lo sumerge en un debate interno continuo por las dificultades de la paternidad en soledad.

Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

El telón de fondo de la vida de Bines es un discurrir histórico que va de la crisis de los misiles de Cuba, la vida en la República Democrática Alemana, el ascenso al poder de Margaret Thatcher, el accidente de Chernóbil, el Brexit y también la pandemia.

"No he hecho investigación para esta novela, todo estaba ahí como esperándome”, contó el autor, reconocido internacionalmente como uno de los mejores autores anglosajones de su generación, durante una conferencia de prensa que ofreció por el lanzamiento del libro. Alguno de los datos de la vida de Roland coinciden con los suyos, incluido el episodio en el que su familia dio en adopción a un hermano del que no tuvo noticia hasta los 52 años. “La aparición de David en mi vida fue una alegría, pero para mis hermanastros fue un acontecimiento doloroso. Realmente necesitaba una novela para desplegar todo este abanico emocional”, sostuvo.

McEwan, quien confesó que ya trabaja en un nuevo libro y que ganó los premios Booker y Shakespeare y tiene el título de Comendador de la Orden del Imperio británico, también se refirió a cómo las historias de ficción se trenzaron con los hechos históricos: “Me interesa cómo esos acontecimientos con mayúsculas son capaces de penetrar en nuestras vidas a un nivel más íntimo”.

La editorial Anagrama, responsable de la publicación del libro en España, lo publicará en marzo de 2024 en Argentina, con la traducción al castellano de Eduardo Iriarte.

Con información de Télam