Un famoso actor de Hollywood perdió su casa por la huelga de actores

Una reconocida estrella de series que saltó a la fama de la mano del director Ryan Murphy reveló su duro pesar económico debido a la preocupante huelga del sindicato de actores y guionistas en Hollywood.

La huelga de actores y guionistas continúa y en Hollywood ya hay bandera de alerta ante la preocupante interrupción de actividades en la industria del entretenimiento por pésimas condiciones laborales y vulneración de derechos de los trabajadores. Ahora, una reconocida estrella de televisión que tuvo popularidad en una de las series más vistas de Ryan Murphy alzó la voz y reveló cómo la falta de trabajo hizo estragos en su economía diaria.

Billy Porter, actor más conocido por la serie Pose, aseguró que, debido a la huelga de actores que tiene lugar en Hollywood desde el pasado 14 de julio, se vio obligado a vender su casa. Los intérpretes, liderados por el Sindicato de Actores (SAG-AFTRA), se encuentran en plena lucha contra los estudios y los servicios de streaming, a los que reclaman mejores condiciones y derechos laborales. En una entrevista concedida a Evening Standard, el cantante y actor confesó que el parón le llevó a tomar medidas excepcionales en su vida privada, hasta el punto de tener que poner en venta su propio hogar. "Tengo que vender mi casa. Porque estamos en huelga y no sé cuándo vamos a volver. La vida de un artista, hasta que ganas una barbaridad de dinero, que yo aún no gané, va día a día", aseguró.

"Se suponía que iba a trabajar en una nueva película y en una nueva serie de televisión a partir de septiembre. Nada de eso va a ocurrir. Así que, para la persona que dijo: 'Los vamos a matar de hambre hasta que tengan que vender sus pisos, a mi ya me mataste de hambre", denunció la estrella de Hollywood.

Con esas palabras, Porter se refirió a un ejecutivo anónimo que habría pronunciado esa dura sentencia, tal y como Deadline recogió en un reportaje publicado el pasado mes de julio. Dicho ejecutivo indicaba que los estudios no iban a reunirse con el Sindicato de Guionistas, también en huelga, hasta que su situación fuese desesperada y los profesionales entraran en quiebra.

Qué dijo Billy Porter sobre el CEO de Disney

El actor también criticó al CEO de Disney, Bob Iger, por una entrevista en la que manifestó que los huelguistas de ambos sindicatos no estaban siendo realistas con sus demandas. "A finales de los años 50 y principios de los 60, cuando encontraron una forma de compensar adecuadamente a los artistas a través de pagos residuales, eso permitió que el dos por ciento de los actores que trabajan -y hay 150.000 personas en nuestro sindicato- lo hagan constantemente... Luego llegó el streaming", explicó Porter.

"No hay una regulación para eso... No tienen que ser transparentes con los números, ya no son las calificaciones Nielsen. Las compañías de streaming son notoriamente opacas con sus cifras de audiencias. El negocio evolucionó. Así que el contrato tiene que evolucionar y cambiar", defendió el actor. La posición de Porter es muy cercana a la de la presidenta del Sindicato de Actores, Fran Drescher, que en su momento calificó el comentario de Iger de "terriblemente repugnante".