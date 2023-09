Triste revelación de Sylvester Stallone que sorprendió a todos: "El tiempo que me queda"

El actor que se encuentra presentando Los indestructibles 4 habló de su longevidad con una triste reflexión que nadie se esperaba.

Sylvester Stallone está promocionando Los indestructibles 4, el último capítulo de la saga que reúne a algunas de las estrellas más renombradas del cine de acción en la pantalla grande, motivo que lo tiene muy ocupado dando entrevistas. Y en declaraciones recientes la estrella de Rocky y Rambo lanzó una triste y reflexiva declaración sobre su longevidad que encendió alarmas.

En diálogo con ET Canadá, Stallone habló de su "longevidad en la industria" y señaló: “Es alucinante porque no sé cuánto tiempo más puede durar... La sociedad está cambiando, cómo se comercializa el cine… todo es más rápido. Así que la longevidad se convertirá en algo excepcional”.

“Me considero como el último de los dinosaurios, ¿sabes lo que quiero decir? Y estoy muy orgulloso de ello... Pero sí, tienes que pensarlo. Es increíble. Lo es”, admitió el actor de 77 años. Además, soltó una triste y nostálgica declaración sobre "el tiempo que le queda": “No lo doy por sentado, pero ahora lo que realmente quiero es pasar tiempo con mis seres queridos. La mayoría del tiempo que me queda. Esto es lo mejor de todo. Me dije ‘¿y si estuviera aquí solo?'"

"He estado en estrenos, yendo por ahí haciendo junkets por todo el mundo solo. Y me dije ‘vaya, te estás realizando y todo el mundo te aplaude’. Entonces me di cuenta de que todo estaba vacío. Esto es lo principal. Vuelvo a casa y hablo con ella de esto, como si tuviera ganas de compartirlo. Si no tienes a alguien con quien compartir la vida, la vida no merece la pena”, cerró.

La vida de Sylvester Stallone tendrá un documental de Netflix

La vida del actor estadounidense Sylvester Stallone será objeto de un próximo documental, titulado Sly, producido por Netflix que repasará la trayectoria de la estrella de acción, en la misma línea en la que su amigo y rival en la taquilla Arnold Schwarzenegger, que tuvo su biografía retratada en un largometraje de la plataforma de streaming. El intérprete, que saltó a la fama al protagonizar Rocky, filme que ganó el Oscar a la Mejor Película en 1977 a partir de un guion original suyo, tuvo auge recientemente con la serie criminal Tulsa King, en la que interpreta a un capo de la mafia que, tras terminar con una condena de 25 años en prisión, debe establecer operaciones delictivas en Tulsa, Oklahoma, sin conocer a nadie en el territorio.

El trabajo retrospectivo estará dirigido por Thom Zimny (Springsteen on Broadway) y será estrenado en noviembre. "Durante casi 50 años Sylvester Stallone entretuvo a millones con sus icónicos personajes y franquicias taquilleras, desde 'Rocky' y 'Rambo' hasta 'Los indestructibles'. Este documental retrospectivo ofrece una mirada íntima del actor, guionista, director y productor, haciendo un paralelo entre los roles inspiracionales que encarnó y los personajes indelebles a los que dio vida", indicó un comunicado de Netflix replicado por los portales de Hollywood.