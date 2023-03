Steven Spielberg dijo lo que todos piensan sobre los extraterrestres

El director de éxitos del cine como "E.T", "Encuentros cercanos del tercer tipo" y "La guerra de los mundos" hizo una inesperada declaración sobre el misterio que ronda en torno a la existencia de vida extraterrestre y también culpó al gobierno de Estados Unidos.

Steven Spielberg tiene su particular teoría sobre la existencia de vida extraterrestre: el director de Tiburon, Rescatando al soldado Ryan o la reciente The Fabelmans cree que es "matemáticamente imposible" que la Tierra sea el único planeta habitado por vida inteligente en todo el universo y asegura que el Gobierno de Estados Unidos está ocultando información sobre ovnis.

"Creo que el secretismo que está envolviendo todos estos avistamientos y la falta de transparencia hasta que la Ley de Libertad de Información obliga a que ciertos materiales se den a conocer públicamente, creo que algo está pasando y que simplemente necesita ser tratado con un nivel extraordinario de diligencia", argumentó el cineasta durante su visita al programa de Stephen Colbert. "Creo que lo que salió a la luz recientemente es fascinante, absolutamente fascinante. Me gustaría saber más al respecto. No sé qué son esas cosas", señaló Spielberg.

En su reflexión, Spielberg también señaló que, aunque no es "astrofísico", no cree que la Tierra sea el único planeta con vida. "Creo que es matemáticamente imposible", dijo convencido el director. Spielberg rodó varias películas relacionadas con la temática extraterrestre como Encuentros cercanos del tercer tipo, cinta de 1977 protagonizada por Richard Dreyfuss en el papel de un hombre cuya vida cambia radicalmente tras el avistamiento de un ovni, o E.T. el extraterrestre, que relata la historia de una criatura alienígena que aparece perdido en la Tierra y es rescatado por un grupo de niños.

En tono más apocalíptico y bélico, también dirigió la película de 2005 La guerra de los mundos, adaptación de la legendaria novela de H.G. Wells protagonizada por Tom Cruise que relataba una invasión alienígena de la Tierra que amenaza con eliminar todo rastro de vida humana.

Con información de Europa Press.

La dura reflexión de Steven Spielberg cuando le preguntaron por Tiburón: "Me arrepiento"

Tiburón es una de las obras maestras de Steven Spielberg y una de las películas de terror más exitosas de los '70, al punto de generarle una pésima fama a los escuálidos en más de una generación. Pasadas cuatro décadas de su estreno, el director emitió una dura reflexión sobre su trabajo en una entrevista.

Luego del estreno de Tiburón, los depredadores marinos fueron víctimas de una matanza pesquera alimentada por el terror que produjo la máquina de matar creada por Spielberg. Sobre este controvertido detalle que ronda al filme se le consultó a Steven Spielberg en una entrevista para la BBC y el cineasta sorprendió al manifestar su total desazón: "Verdaderamente es algo de lo que me arrepiento, de la decimación de la población de tiburones por culpa del libro y del filme. Realmente, sinceramente, es algo que lamento".

"Es algo que todavía temo, no que me coma un tiburón, sino que los tiburones de alguna forma estén enojados conmigo por alimentar la locura de los pescadores deportivos que pasó después de 1975", agregó el también director de E.T, Jurassic Park y la franquicia Indiana Jones, entre otras películas. Según el medio The Guardian, la población de tiburones bajó en un 71% desde la década de los setenta, cuando el filme se estrenó.