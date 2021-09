Stanley Tucci, actor de El diablo viste a la moda, habló por primera vez de su cáncer

El querido actor Stanley Tucci de películas como El diablo viste a la moda, Spotlight y la reciente ¿Cuánto vale una vida?, que puede verse en Netflix, decidió hacer pública su enfermedad.

Stanley Tucci habló por primera vez de su lucha contra el cáncer para tratar de llevar un mensaje concientizador. El reconocido actor de El diablo viste a la moda, Spotlight y la reciente ¿Cuánto vale una vida? (Netflix) contó toda la verdad sobre su salud. “Era un tumor demasiado grande para operar", reflexionó el intérprete de 60 años.

Tucci acompañó a su primera esposa, Kate, en una larga y desigual batalla contra un cáncer de mamá que le terminó ganando. Por ello, cuando recibió el diagnóstico de su cáncer el actor confesó haber pasado por un oscuro estadio de miedo. “Me juré a mí mismo que nunca iba a someterme a esos tratamientos porque mi primera mujer falleció de cáncer, y haberla visto pasar por eso durante años fue algo horrible”, confesó en una entrevista con la revista Vera.

“Fue muy duro para mis hijos, me vieron seis meses con una sonda a través de la cual me alimentaba, y apenas llegué a asistir a su graduación”, recordó Stanley Tucci, quien tuvo que mantenerse fuerte ante los tratamientos dado que el tumor no podía ser operado por su tamaño. Afortunadamente, su cáncer se encuentra en remisión pero, no obstante, sí cambió su perspectiva de ver las cosas. “Tener cáncer te asusta, pero al mismo tiempo te vuelve menos temeroso. Me siento mucho más viejo de lo que me sentía antes de ser diagnosticado con la enfermedad, pero de todos modos querés seguir hacia adelante y hacer cosas”, señaló.

En cuanto a su presente laboral, en septiembre de 2021 Stanley Tucci estrenó ¿Cuánto vale una vida? en la plataforma de streaming Netflix. En la película dramática comparte protagonismo con Michael Keaton y ya se rumorea que podría ser uno de los filmes que aspiren a ganar estatuillas en la próxima temporada de premios. Basada en hechos reales, la historia se centra en la historia del perito encargado de determinar las compensaciones económicas a los familiares de las víctimas del atentado a las Torres Gemelas.