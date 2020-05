En el universo de los cómics mainstream el trono se divide en dos grandes empresas, Marvel y DC. El actor Robert Downey Jr, que recobró popularidad gracias al superhéroe Iron Man (Marvel) decidió cambiarse de bando. Según lo anunció en sus redes, cerró un trabajo con DC Cómics, para la serie "Sweet Tooth". ¿Será el adiós definitivo de Iron Man?

El intérprete estará al frente de la adaptación de "Sweet Tooth", un popular cómic de Jeff Lemire que desarrolla Netflix y estrenará en los próximos años. Una aclaración para todos los que esperaban verlo de nuevo en acción: no será posible, ya que su trabajo se limitará a la producción del show junto a su esposa Susan Levin.

"Vale la pena esperar las cosas más dulces... Susan y yo estamos produciendo una serie original de Netflix, Sweet Tooth , basada en el cómic de Jeff Lemire. No puedo esperar para compartirlo con todos ustedes", anunció Downey Jr. a través de Twitter. "Sweet Tooth" es una creación de DC Vértigo en 2009 y cuenta la historia de Gus, un niño que forma parte de una extraña especie mezcla humanos y animales que han nacido después de una inexplicable catástrofe global. Tras la muerte de su padre, el joven, mitad humano y mitad ciervo (y goloso por los dulces), se verá inmerso en una carrera para salvar su vida, pues hay un grupo de cazadores que se dedican a aniquilar a esta raza.

Christian Convery, Nonso Anozie, Adeel Akhtar y Will Forte -que últimamente la rompió con la serie de comedia "The Last Man on Earth") integran el elenco por el momento. El veterano Josh Brolin será el narrador de este relato que promete acción y oscuridad. En cuanto a Robert Downey Jr, si bien estará detrás de cámaras, los fans de Iron Man aún sueñan con un cameo en la todavía no estrenada "Black Widow", con Scarlett Johansson en la piel de la superheroína rusa y miembro de los Avengers.