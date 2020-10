Wakanda Forever: las últimas palabras de Chadwick Boseman.

La temprana muerte de Chadwick Boseman, recordado por interpretar a "Pantera negra" en el Universo Cinematográfico MARVEL, no solo shockeó a los fanáticos, sino que decenas colegas del séptimo arte emitieron sus mensajes de amor hacía el actor, víctima de cáncer de colon. A semanas de su muerte, sus hermanos dieron una entrevista y revelaron cuáles fueron las últimas palabras del hombre afroamericano que revolucionó el cine de superhéroes.

"He estado tratando de recordar a Chad y no a Chadwick. Y hay tanto de Chadwick en el aire", expresó su hermano Kevin, quien también es artista, en diálogo con The New York Times. "Tenés que empezar a compartir esa persona con el mundo. Siempre me esforcé por tratarlo como a mi hermano", agregó.

Por otra parte su hermano Derrick, un pastor de 54 años, contó que Chadwick creció en Anderson, un pequeño pueblo de Carolina del Sur, y relató: "Chad era un superdotado. Probablemente sea la persona más talentosa que he conocido. Siempre supe que si Chad quería trabajar en arte, encontraría la forma de cuidarse".

Luego de una dura batalla de 4 años con el cáncer de colon, Boseman partió en 2020 y dejó un enorme vacío en su familia. Emocionado, su hermano pastor reveló cómo fue la última conversación que mantuvo con el recordado "Pantera negra": "No importaba por lo que estaba atravesando, él siempre decía: 'Aleluya'. Nunca paró de decirlo".

"Hombre, estoy en el estadio cuatro, y necesito que me ayudes a salir del juego", expresó el actor, en sus últimos momentos con vida. Consternado su hermano quiso saber a qué se refería con eso, hasta que se dio cuenta de que Chadwick estaba muy cansado, listo para partir. "Cuando me dijo eso, cambié mi oración de 'Dios lo sane, Dios lo salve', a 'Dios, hágase tu voluntad', y al otro día él murió", admitió.