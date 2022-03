Premios Óscar: Jim Carrey repudió el cachetazo de Will Smith a Chris Rock

El distinguido actor y comediante Jim Carrey se pronunció en contra del brutal cachetazo que Will Smith le propinó a Chris Rock y lanzó un fuerte comentario contra el ganador del Óscar por la película King Richard.

Las reacciones al brutal cachetazo de Will Smith a Chris Rock en los premios Óscar sumaron un nuevo capítulo cuando Jim Carrey habló para solidarizarse con su par comediante y repudió la actitud del ganador del premio a Mejor actor por la película King Richard. "Lo hubiera demandado por una suma de 200 millones de dólares", sentenció el protagonista de La máscara y Eterno resplandor de una mente sin recuerdos.

En el marco de la promoción de Sonic 2, su nueva película, Carrey brindó una entrevista con la cadena CBS y tomó partido en medio del escándalo que sacudió a la industria del entretenimiento. "Me asqueó la ovación de pie. Hollywood es simplemente cobarde, y realmente sentí que era una clara indicación de que ya no somos un club genial. Will Smith debería haber sido escoltado fuera de las instalaciones después de atacar a Chris Rock, y si me lo hubiera hecho a mí, lo hubiera demandado por una suma de 200 millones de dólares".

Tras remarcar que "el video va a estar allí para siempre. Va a ser omnipresente…". Jim Carrey precisó que, para él, hubiera estado bien que el protagonista de King Richard -película que cuenta el ascenso al estrellato de las hermanas tenistas Venus y Serena Williams, desde el rol que su padre tuvo en sus caminos deportivos- se hubiera limitado a gritar desde la audiencia o a hacer un descargo en redes sociales: "No tienes derecho a subir al escenario y golpear a alguien en la cara porque dijo palabras".

"No tengo nada en contra de Will Smith. Le deseo lo mejor… Pero ese no fue un buen momento. Proyectó una sombra sobre el momento brillante de todos anoche… Fue un momento egoísta", remarcó el actor.

Cabe destacar que la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas de Hollywood, organizadora de los Óscar, condenó la agresión, a través de una carta de su presidente David Rubin al resto de los miembros, en la que advierte que se tomará algún tipo de medida al respecto. Will Smith le propinó una bofetada al comediante Chris Rock, luego de que se burlara de la alopecia de su esposa en medio de una rutina previa a la presentación del premio al mejor documental.

El video de los Óscar que no se vio: Jada Pinkett Smith se ríe tras el cachetazo de Will Smith

En las últimas horas trascendió un video del incidente que no había visto la luz hasta ahora. El clip muestra el incidente desde otro ángulo y la reacción inmediata de Jada Pinkett Smith al bofetón de su marido a Rock. "Aquí un ángulo que nadie había visto. Miren la reacción de Jada", se puede leer en el vídeo.

El clip, grabado por alguien sentado en lo que parece ser la tercera fila, y publicado por DJ Akademiks revela que Jada Pinkett Smith estaba riéndose justo después del ataque. Además, en Internet empezó a circular otro vídeo que muestra la reacción de Rock tras la bofetada. El presentador parece afectado e incluso en un momento hace un gesto de sorpresa.