Millie Bobby Brown estalló de furia a días del estreno de Stranger Things 4: "Es asqueroso"

La actriz Millie Bobby Brown lanzó una fulminante crítica contra hacía quienes híper sexualizan su imagen. Los detalles del fulminante descargo.

Millie Bobby Brown tenía solamente 12 años cuando se dio a conocer como Eleven en Stranger Things. La serie de Netflix catapultó su carrera, pero con la llegada de la fama la intérprete también tuvo que hacer frente a desagradables comentarios sobre su aspecto físico pese a su corta edad.

En una entrevista concedida al podcast Guilty Feminist la actriz cargó contra la prensa por sexualizarla antes y después de cumplir 18 años. "Cualquier joven de 18 años está lidiando con ser un adulto, tener relaciones, amistades, ser querido y tratar de encajar. Es demasiado, y estás tratando de encontrarte a ti mismo. La única diferencia es que, obviamente, lo estoy haciendo a la vista del público, por lo que puede ser realmente abrumador", confesó.

"Definitivamente he lidiado con el hecho de ser sexualizada en las últimas dos semanas después de cumplir 18 años, he notado una diferencia entre la forma en que las personas actúan y la forma en que la prensa y las redes sociales han reaccionado a mi mayoría de edad", lamentó. "Creo que eso no debería cambiar nada, pero es asqueroso y es la realidad. Es una muy buena representación de lo que está pasando en el mundo y cómo se sexualiza a las jóvenes. He estado lidiando con eso, pero también he estado lidiando con eso desde siempre", sentenció la artista.

Como ejemplo, Brown recordó que, cuando tenía 16 años, fue muy criticada por llevar un vestido escotado a una entrega de premios. "Pensé 'Dios mío, ¿es esto realmente de lo que estamos hablando?' Deberíamos estar hablando de las personas increíbles que estaban allí, en la entrega de premios", afirmó.

La temporada 4 de Stranger Things se dividirá en dos partes. La primera llegará a Netflix el 27 de mayo, mientras que la segunda tanda de episodios estará disponible a partir del 1 de julio.

Cómo será le temporada 4 de Stranger Things

Pasaron seis meses desde la batalla en el centro comercial Starcourt, que trajo la desolación y la destrucción a Hawkins. Afrontando aún las secuelas, el grupo de amigos protagonista está separado por primera vez y tiene que enfrentarse a las complejidades del instituto, lo que no les pone las cosas nada fáciles. En este momento surge una nueva y terrorífica amenaza sobrenatural que plantea un nuevo misterio. Si consiguen resolverlo, podría suponer el fin del Upside Down.

"Se avecina una guerra", le avisan a Eleven (Millie Bobby Brown), quien confiesa que ya no tiene sus poderes. "Te lo diré sin rodeos. Sin ti, no podemos ganar esta guerra", le responden. Y es que al final del avance, un misterioso y espeluznante ser con forma humanoide, mirada amenazadora y varios tentáculos emerge. ¿Quién o qué es? Un monstruo que pone en peligro a Hawkins, pero también al Upside Down. Cabe recordar que esta cuarta tanda es el inicio del final de la serie, cuya quinta temporada está confirmada como la última.