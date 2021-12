Leonardo Di Caprio apoyó la creación de un Parque Nacional en Argentina

Leonardo Di Caprio es un actor comprometido con el medio ambiente y no es la primera vez que destaca la belleza de la naturaleza argentina.

Aparte de ser uno de los actores más llamados para encabezar producciones en Hollywood, Leonardo DiCaprio hace tiempo que adoptó un fuerte compromiso con el cuidado del medioambiente y está atento a todo lo que sucede en el mundo como activista y como productor de documentales. Por eso, decidió apoyar públicamente la creación de un Parque Nacional en Córdoba para preservar la flora y fauna local.

"En agosto de este año, la Asamblea Provincial de Córdoba (Argentina) aprobó una ley que autoriza al gobierno federal argentino a transformar 1,5 millones de acres de tierra salvaje en un parque y reserva nacional. La creación del Parque Nacional Ansenuza protegería a perpetuidad el lago Mar Chiquita y los humedales del río Dulce (una zona clave para la biodiversidad y las tierras silvestres de importancia mundial), preservando y manteniendo miles de vidas silvestres y una extraordinaria abundancia de aves acuáticas para las generaciones venideras", escribió Leonardo en su cuenta de Instagram.

En febrero, el actor también felicitó a Argentina por la protección de Yaguareté en los Esteros del Iberá. "Después de una ausencia de 70 años, los jaguares una vez más deambulan libres en los humedales del Iberá en Argentina. Felicitaciones al gobierno de Argentina, los Parques Nacionales de Argentina, la Provincia de Corrientes, la Fundación Rewilding Argentina y Tompkins Conservation por su compromiso de reconstruir esta emblemática especie, ¡y las comunidades locales de Iberá y toda la gente de Corrientes que han apoyado este esfuerzo sin precedentes y que dan la bienvenida al regreso de Jaguar!", escribió el actor en pareja con la modelo argentina Camila Morrone.

Un héroe: Leonardo Di Caprio se lanzó a un lago congelado para rescatar a sus perros

El actor Leonardo Di Caprio reveló que debió saltar a un lago cuando se dio cuenta que uno de sus perros Husky se estaba ahogando, su compañera de elenco, Jennifer Lawrence aseguró que luego debió desnudarse dentro del auto. En los lagos congelados de Boston, durante el rodaje Don't Look Up, la nueva ficción que se estrena este viernes, el actor decidió llevar a sus dos perros de raza Husky Siberiano al rodaje. En el ciclo de entrevistas Around the Table de Entertainment Weekly, el elenco comentó los detalles.

"Uno de los perros se cayó y él saltó al lago congelado para salvarlo. Tan pronto como empujó a un perro fuera del estanque, el otro saltó. El otro perro empezó a lamer al que se estaba ahogando, y de repente estábamos todos juntos en el lago congelado”, aseguró Lawrence. Las mascotas llegaron a la vida del actor luego de rescatarlos en 2020, el tercer husky se llama Sally y por suerte, no se encontraba en el set.