La muerte que golpea a Vin Diesel: "Te extraño"

El actor de la saga Rápido y Furioso compartió una dolorosa carta abierta para desahogar su angustia por una muerte.

El reconocido actor Vin Diesel, una figura emblema en la franquicia de películas Rápido y Furioso, se emocionó en las redes sociales al recordar un nuevo aniversario del nacimiento de Paul Walker, quien el pasado 12 de septiembre habría cumplido 50 años. "Te amo y seguiré honrando el alma hermosa que eres", se desahogó el intérprete en una extensa carta abierta en redes sociales, en la que compartió una anécdota desconocida junto al fallecido actor.

"Una década… diez largos años… ¡y sin embargo parece que fue ayer cuando te cantábamos feliz cumpleaños por los 40 grandes! El mundo no es el mismo hermano… como especie, se podría decir que estamos luchando. Pero pienso en ti, sonrío y sé que todo va a estar bien. Estaba revisando imágenes para celebrar este día sagrado. Recuerdos pasan ante mí, uno mejor que el siguiente... pero no pude superar este. Qué curioso, el angelito entró en la oficina y miró por encima de mi hombro. 'Esa es una foto tan eterna, papá... una que perdurará durante generaciones de la humanidad...'", escribió Diesel en su cuenta de Instagram.

"Para mí esta imagen representa el momento en que supe que seríamos hermanos por la eternidad. Enero de 2010, la noche antes de que tú y yo fuéramos a Haití... la pasión y la alegría que tenías por simplemente ayudar a la gente. Dijiste que los socorristas no deberían tener que esperar a nadie... y que querías dedicar tu vida a eso. Socorristas... ese era su verdadero yo (...) ¡Por mucho que me gustaría pensar que estaríamos cortando pastel y cantando feliz cumpleaños para los 50 grandes! Probablemente no lo haríamos... porque estarías en Maui o Marruecos, o en cualquier lugar de este planeta donde la gente estuviera necesitada. Te extraño… te amo y seguiré honrando el alma hermosa que eres", cerró el actor.

Fast & Furious 7 es la última película en la que apareció Walker, y fue necesario que sus dos hermanos trabajaran en el filme para completar las escenas que le quedaban por rodar. Sin embargo, su personaje sigue muy presente en la saga y apareció a través de flashbacks.

Cómo murió Paul Walker

Paul Walker murió el 30 de noviembre de 2013, a los 40 años, después de que el coche deportivo Porsche Carrera GT, conducido por el piloto de carreras y amigo del actor, Roger Rodas, chocara contra una farola y dos árboles en la ciudad de Santa Clarita (California). Ni Walker ni Rodas se encontraban bajo los efectos del alcohol o de estupefacientes, pero la velocidad a la que circulaban era altísima: de entre 130 y 150 kilómetros por hora; dos veces más de la permitida.