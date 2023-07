La foto de Sylvester Stallone con un hincha argentino que fascinó a las redes

La estrella de cine compartió una fotografía en sus redes sociales que enterneció a todos sus seguidores y en especial a los argentinos.

La estrella de cine Sylvester Stallone está siendo viral por un increíble gesto que tuvo con un fanático hincha de la Selección Argentina y la postal no tardó en tener cientos de reacciones, convirtiéndose en una de las instantáneas del actor más comentadas por los argentinos.

El protagonista de las franquicias Rocky y Rambo junto a su esposa, Jennifer Flavin, se sacaron una fotografía con un pequeño fan y el actor posteó la misma en su cuenta de Instagram, logrando una fuerte recepción de sus seguidores en Argentina. El motivo se debió a que el joven seguidor de Stallone vestía una remera de la Selección Argentina, cosa que llamó la atención en las redes.

“Siempre es genial conocer a jóvenes amables. Seguí luchando", escribió Stallone como epígrafe de la foto en la que se lo ve abrazando al pequeño y chocando puños en señal de amistad. "Mi país mi país", "Nos subimos a la STALLONETA!", "Es una camiseta argentina? Teee amamos STALLONE !!!!!!", "Muchaaaaaaachosss" y "Rocky ahora nos volvimos a ilusionar, quiero ganarle a drago quiero ser campeón mundial y Apolo desde el cielo lo podemos ver con Micky alentándolo a Lionel" fueron algunos de los mensajes de los argentinos que se emocionaron con la tierna postal.

Las hijas de Sylvester Stallone revelaron el infalible truco amoroso del actor de Rocky y Rambo

En diálogo con el podcast Giggly Squad, las hijas del actor hablaron del aspecto desconocido del actor cuando se trata de sus relaciones amorosas. “Mi padre es un sabio cuando se trata de nuestra vida amorosa, nos ayuda en muchas áreas. Por ejemplo, él escribe la mayoría de los mensajes de texto con los que rompemos relaciones”, reveló Sistine Stallone, joven de 24 años, abriendo el juego a que sus hermanas compartan sus experiencias con Sylvester Stallone ayudándolas en temas de pareja.

“Sugiero encarecidamente a las chicas que se acerquen a su padre y le pidan que escriba un mensaje de ruptura porque los hombres conocen a los hombres. Te lo aseguro. Y nuestros ex nunca se han enojado por la honestidad de nuestros mensajes”, agregó Sophie.

Además, Sistine sumó: “Nosotras decirnos, ‘Este chico es un buen partido, vamos a traerlo a casa’, y cuando eso pasa nuestro papá siempre se muestra distante. Se queda en una esquina y no dice nada, solo con el fin de intimidar”. En sintonía, Sophia apuntó cuál es la estrategia del actor popular por sus personajes de héroe de acción para filtrar a sus novios: “Siempre tiene un habano en su mano. Una vez le pregunté: ‘¿Por qué haces eso? Y él me respondió: ‘En los primeros cuatro minutos de conocerlo, puedo saber si un novio va a durar o no, y por eso a veces no pierdo el tiempo’. Y siempre tiene razón”. Por último, Sophia reconoció: "Solo le gustan los novios de mi hermana Scarlet".