La estrella de Better Call Saul, Bob Odenkirk, se desmayó en el set y fue hospitalizado

El actor se desvaneció e inmediatamente fue socorrido por sus colegas y el equipo técnico, de manera que pronto fue trasladado a un hospital de la zona.

El actor estadounidense Bob Odenkirk, de 58 años, es protagonista en la precuela Better Call Saul.

El actor estadounidense Bob Odenkirk, protagonista de la elogiada Better Call Saul y figura importante de la predecesora Breaking Bad, sufrió un desmayo en medio de un rodaje en Nuevo México y fue trasladado a un centro asistencial. La noticia fue confirmada por medios especializados como Variety y The Hollywood Reporter, que explicaron que el hecho ocurrió este martes en el set mientras se grababan escenas de la sexta y última temporada de Better....

Odenkirk, de 58 años, se desvaneció e inmediatamente fue socorrido por sus colegas y el equipo técnico, de manera que pronto fue trasladado a un hospital de la zona. Hasta este miércoles a la mañana permanecía internado y se desconocía qué es lo que ocasionó que colapsara. Odenkirk inició su carrera en la industria audiovisual como escritor de comedia, con largos períodos como guionista en programas clave de la TV estadounidense como Late Night with Conan O’Brien y Saturday Night Live.

Paulatinamente fue encontrando su lugar también delante de las cámaras, y fue con su rol de Saul Goodman, el abogado defensor de poderosos criminales en la imprescindible Breaking Bad que interpretó entre 2009 y 2013, que alcanzó el reconocimiento de toda la industria. Tras el final de la serie, la cadena AMC por la que se emitía y su creador, Vince Gilligan, pusieron en marcha la precuela Better Call Saul (en Argentina se encuentra en Netflix), que cuenta los orígenes del personaje de Odenkirk: durante las hasta ahora cinco temporadas el público ha asistido a la lenta transformación del aspirante a abogado con inclinaciones criminales Jimmy McGill en el excéntrico Saul Goodman.

El papel le valió múltiples honores, entre ellos nominaciones a los premios Emmy de la Academia de la Televisión estadounidense y cuatro nominaciones a los Globo de Oro. Entre sus últimos trabajos se encuentra la cinta Nadie, estrenada este año, en la que encarna a un atípico héroe de acción.