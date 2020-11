Luego de que se filtrase la noticia, George Clooney explicó por qué les regaló un millón de dólares a cada uno de sus amigos.

La estrella de Hollywood George Clooney confirmó los rumores de que entregó la suma de un millón de dólares a cada uno de sus 14 amigos más cercanos en 2013. Como el chisme no tardó en viralizarse, el actor salió a aclarar las razones que lo llevaron a realizar ese gesto. “Somos tan cercanos que pensé que si alguna vez me atropellaba un autobús me gustaría que ellos estuviesen en mi testamento", afirmó, ante la prensa estadounidense.

“Amal y yo acabábamos de conocernos, todavía no estábamos saliendo. Así que por aquel entonces yo era un hombre soltero de 52 años que estaba envejeciendo y que tenía amigos todavía más mayores que yo”, explicó el actor en una nueva entrevista con la edición estadounidense de GQ. Según recordó, en esos años acababa de estrenar "Gravity" (2013), película dirigida por Alfonso Cuarón, que protagonizó junto a Sandra Bullock. Una película que la compañía jamás pensó que tuviese mucho éxito, por lo cual ofrecieron a los actores no cobrar su sueldo habitual a cambio de llevarse un porcentaje de la recaudación en taquilla.

Tan buena suerte tuvieron Bullock y Clooney que la película fue amada por el público y la crítica, ganando siete premios Oscar en 2014 y dándoles una cuantiosa suma de dinero. “Al final resultó ser un acuerdo muy rentable. Tanto que pensé que tenía que hacer algo por todos estos amigos que durante 35 años me habían ayudado a estar donde estaba de una manera u otra. Hablamos de gente que me dejó dormir en su sofá cuando no tenía dinero. Que me prestó pasta cuando la necesitaba. Amigos realmente buenos”, afirmó Clooney.

“Somos tan cercanos que pensé que si alguna vez me atropellaba un autobús me gustaría que ellos estuviesen en mi testamento. ¿Y para qué esperar a que eso pasara cuando podía hacerles un buen regalo en vida?”, se preguntó George Clooney. “Recuerdo que cuando aquella historia se filtró a la prensa coincidí con un millonario bastante imbécil en un hotel de Las Vegas. Alguien que obviamente era mucho más rico que yo y que me preguntó que por qué había hecho algo así. ‘¿Por qué no lo has hecho tú, idiota?’ fue lo único que le respondí”, cerró el actor que no para de recibir solicitudes de amistad.