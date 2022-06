Ezra Miller, acusado de alojar a tres menores en una granja llena de armas y marihuana

El actor Ezra Miller, conocido por ser el súper héroe Flash, en las películas de DC, acumuló una nueva y polémica denuncia que involucra menores.

La lista de escandalosas acusaciones contra Ezra Miller sigue en aumento. El actor de The Flash ahora fue señalado por alojar a tres menores en una granja donde supuestamente habría armas de fuego y marihuana.

Según informó Rolling Stone, Miller dio alojamiento a una madre de 25 años y a sus tres hijos, de edades comprendidas entre uno y cinco años, en una granja de Stamford (Vermont). Esta situación habría generado preocupación al padre de los menores. Dos fuentes afirmaron que se trata de un ambiente inseguro, alegando que hay "armas de fuego sin vigilancia desperdigadas por la casa".

Una fuente, que solicitó mantenerse en el anonimato por temor a represalias, relató una ocasión en la que uno de los niños, de un año, supuestamente recogió una bala suelta y se la metió en la boca. "Tengo una mala sensación en el estómago. Quiero ir a buscar a mis hijos, ellos significan el puto mundo para mí", declaró el padre de los menores a la publicación.

Sin embargo, Rolling Stone contactó con la madre, que afirma que Ezra Miller la ayudó a escapar de "un ex violento y abusivo". "Él me ayudó a tener finalmente un ambiente seguro para mis tres hijos pequeños", relató. "El rancho de Ezra fue un refugio de sanación para nosotros. Puede que haya armas de fuego con fines de defensa personal, pero están almacenadas en una parte de la casa a la que los niños nunca entran. Mis hijos pueden centrarse más en su sanación gracias a la seguridad y el cuidado que Ezra les brindó", contó la mujer. La madre y los niños están viviendo en la granja de Miller desde mediados de abril.

Cuántas armas habría en la granja de Ezra Miller

Rolling Stone aseguró que revisó vídeos tomados en abril en la granja, en los que se veían al menos ocho armas de asalto, rifles y pistolas esparcidas por la sala de estar, con algunas armas apoyadas junto a una pila de peluches. Además de la presencia de armas, dos fuentes relataron al medio que hubo un consumo "frecuente y abundante de marihuana frente a los niños, con poca preocupación por la ventilación adecuada".

La revista también desveló que en la finca hay una granja de cannabis. Sin embargo, la propiedad de Miller no cuenta con licencia de producción de marihuana, tal como cotejó la publicación con el Vermont's Cannabis Control Board. El padre de los niños asegura que está intentando sacar a sus hijos de la granja desde abril. Después de enterarse de la presencia de armas y drogas en la propiedad de Miller a mediados de mayo, llamó al Vermont's Department for Children and Families (Departamento de Niños y Familias de Vermont) y a la policía local.

Por otra parte, la revista accedió a los mensajes de texto entre el padre y un trabajador social de Vermont, quien afirmó que había visitado la casa el 16 de mayo y que los niños "estaban bien". Ezra Miller lleva meses siendo noticia por sus problemas con la justicia. Además de haber sido arrestado en dos ocasiones en Hawái, recientemente el intérprete fue denunciado por manipular y drogar a una activista llamada Tokata Iron Eyes cuando ella era menor de edad.