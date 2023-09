El querido actor de Hollywood que pidió "que lo maten": "No puedo seguir"

El intérprete fue protagonista de una de las sagas de acción más importantes de los últimos años. La reacción de los cineastas que recibieron su petición.

John Wick 4 parecía haber acabado definitivamente con la saga de acción protagonizada por el implacable asesino interpretado por Keanu Reeves. Y, de hecho, su productor, Basil Iwanyk, reveló que fue el propio intérprete quien pidió morir definitivamente en la última película de la franquicia.

La cuarta entrega de John Wick se coronó con un épico desenlace que todavía da de qué hablar entre los fans de la saga. Después de acabar con el Marqués, John quedó liberado de sus obligaciones para con la Alta Mesa. Pero la felicidad nunca es completa para el carismático y letal protagonista de la saga, ya que a causa de sus graves heridas en el duelo, el personaje de Reeves se desplomaba. El siguiente plano mostraba a Winston (lan McShane) y el Rey Bowery (Laurence Fishburne) en el entierro de Wick, cuya tumba está ubicada junto a la de su armada esposa.

Esto, según reveló Iwanyk, fue idea del propio Reeves, quien quería que John Wick encontrase al fin el descanso eterno. Así se lo hizo saber el productor a Collider en una reciente entrevista mientras promocionaba de The Continental, el spin-off precuela de la saga. Al parecer, Reeves se sentía agotado física y emocionalmente después de haber rodado cuatro entregas de la franquicia de acción. "Al final siempre dice: 'No puedo seguir haciendo esto', y estamos de acuerdo con él. Es como si el tipo fuese solo un cascarón de sí mismo, porque él solo se lanza y lo hace. Decía: 'Quiero que me maten definitivamente al final de esta película. Y dijimos: lo dejaremos abierto al 10%", afirmó el productor.

Cómo será la serie The Continental

Mientras surgen noticias al respecto de la quinta entrega de la saga, la siguiente cita con el universo de John Wick será con The Continental, que se estrena este jueves 22 de septiembre en la plataforma Amazon Prime Video. La serie seguirá los pasos de un joven Winston Scott (Colin Woodell) que se moverá por los bajos fondos de Nueva York de los años 70, donde luchará contra los demonios de su pasado mientras intenta hacerse con el control del emblemático hotel, que sirve de punto de encuentro para los criminales más peligrosos del mundo. Además de la serie en Prime Video, también está en marcha Ballerina, un spin-off cinematográfico que estará protagonizado por Ana de Armas y que estará dirigido por Len Wiseman (Underworld, La jungla 4.0).