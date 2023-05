El famoso actor de Hollywood que sigue los pasos de Cormillot y será padre a los 83 años

La respetada celebridad hollywoodense será padre de su cuarto hijo con su actual pareja, una productora de cine de 29 años.

El respetado actor Al Pacino anunció el nacimiento de su cuarto hijo a los 83 años con su actual pareja, la productora de cine Noor Alfallah, de 29. Después de que Robert De Niro comunicara a principios de este mes de mayo el nacimiento de su séptimo hijo a los 79 años, el protagonista de Scarface y Serpico también volverá a ser padre a pesar de su avanzada edad, tal como en Argentina lo fue el polémico médico nutricionista Alberto Cormillot.

Según TMZ, la productora está embarazada de ocho meses y dará a luz, si todo sale como está previsto, durante el mes de junio. La relación de Alfallah y Pacino salió a la luz en abril de 2022 cuando ambos fueron vistos cenando en un restaurante y, según diversas fuentes cercanas a la pareja, llevaban saliendo en secreto desde la pandemia de Covid-19, en 2020.

Este será el cuarto hijo del veterano actor tras Julie-Marie, de 33 años, que tuvo junto a su exnovia Jan Tarrant y dos gemelos que nacieron hace 22 años fruto de su relación con la actriz y cantante Beverly D'Angelo. Alfallah, a pesar de su juventud, ya estuvo relacionada sentimentalmente con el inversor y filántropo billonario de 61 años Nicolas Berggruen y también célebre cantante de la mítica banda The Rolling Stones, Mick Jagger, que cumplirá 80 el próximo 26 de julio,

Protagonista de la trilogía de El Padrino. Cruising y ganador del Oscar al mejor actor en 1993 por Perfume de mujer, Al Pacino tiene previsto estrenar este año dos películas: Knox Goes Away, dirigida y protagonizada por Michael Keaton, y Billy Knight en la que compartirá pantalla con la estrella de Stranger Things Charlie Heaton. Los últimos grandes proyectos del veterano intérprete incluyen la serie de Amazon Prime Video Hunters, y las cintas The Irishman y House of Gucci, dirigidas por Martin Scorsese y Ridley Scott respectivamente.

Con información de Europa Press.

Al Pacino reveló cuál fue el rechazo más grande de su carrera: "No lo entendí"

Según informó Variety, Al Pacino dio recientemente una charla en el centro cultural The 92nd Street Y, New York y allí reconoció que, a mediados de la década de los 70, cuando empezaba a despuntar como actor, recibió la propuesta de lo que más adelante se convertiría en una de las películas más importantes de la historia del cine. "Rechacé Star Wars, Cuando llegué por primera vez, yo era el chico nuevo en la oficina, y ya saben lo que pasa cuando te vuelves famoso por primera vez. Es como: 'Dáselo a Al'. Me habrían dado hasta el papel de la Reina Isabel", comentó el interprete, que por aquel entonces acababa de saltar a la fama por su papel de Michael Corleone.

"Me pasaron un quión llamado Star Wars. Me ofrecían muchísimo dinero. Pero no lo entendí. Lo leí.. Así que dije que no podía hacerlo. Le di una carrera a Harrison Ford", concluyó en la curiosa anécdota. Pese a mencionar que el trabajo estaba muy bien remunerado, Pacino no desveló exactamente cuánto dinero habría percibido en caso de aceptar. Ford tan solo cobró 10.000 dólares por hacer de Han Solo, una cantidad muy pequeña que se explica puesto que él no contaba con la fama y el reconocimiento de Pacino por aquel entonces El intérprete apenas tenia trabajos importantes, siendo los más destacados sus roles en American Graffiti del propio George Lucas, así como una aparición secundaria en La conversación, de Francis Ford Coppola.

Tras la negativa de Al Pacino a hacer del contrabandista, Ford logró el papel de Solo y consiguió llegar a lo más alto del panorama cinematográfico. Esto le valió nuevas ofertas mucho más generosas, como el inigualable aventurero Indiana Jones o la celebrada Blade Runner, entre otros muchos trabajos.