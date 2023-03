El esperanzador mensaje de Sam Neill tras el anuncio de su cáncer en la sangre: "Estoy vivo"

Días atrás, trascendió que el protagonista de Jurassic Park sufre cáncer en la sangre en etapa III. Luego del impacto mediático que tuvo la triste noticia, Sam Neill llevó tranquilidad con un esclarecedor comunicado público.

El respetado actor Sam Neill rompió el silencio luego de la increíble trascendencia e impacto que tuvo la noticia de enfermedad crónica, un cáncer de sangre etapa III con el que está batallando. Luego de un cruce de publicaciones sobre el tema, la estrella de Jurassic Park emitió un comunicado para llevar tranquilidad a sus seguidores y calmar la ola mediática.

"Hola, soy Sam Neill, actor, viticultor y escrito. Y mi actualidad parece estar en todas las noticias en este momento, y es algo así como ¡Cáncer! ¡Cáncer! ¡Cáncer!' Lo que es un poco tedioso porque como ves, estoy vivo y coleando y he estado en remisión durante ocho meses, lo que se siente muy bien. Y estoy vivo y coleando y me voy a trabajar. Estoy muy feliz de volver al trabajo. Comenzamos a filmar en siete días. Estoy haciendo una cosa llamada 'Las manzanas nunca caen' con Annette Bening, y un elenco realmente maravilloso. Así que aquí estoy, y desearía que el titular no fuera 'esa cosa' tanto, porque lo principal es que he escrito este libro, se llama '¿Alguna vez te dije esto? ’. Y menciona el cáncer porque ese es el tipo de contexto en el que lo escribí", sentenció Neill en un video que compartió en su cuenta de Instagram oficial.

Qué dice el libro de memorias de Sam Neill sobre su cáncer

En dicho libro -titulado ¿Alguna vez te dije esto?- el actor se refería a su diagnóstico de cáncer en la sangre con una sincera reflexión: "No puedo fingir que el último año no ha tenido sus momentos oscuros. Pero esos momentos oscuros hacen más filosa la luz, sabes, y me ha hecho ser inmensamente agradecido por todos mis amigos. Simplemente estoy complacido de seguir vivo. Jamás tuve la intención de hacer un libro, pero conforme seguía escribiendo me di cuenta de que me dio una razón para vivir y me iba a la cama pensando ‘escribiré de esto mañana, me va a entretener’. Así que acabó siendo un salvavidas realmente porque no podría haber pasado por todo sin hacer nada".

"Me encontré sin nada que hacer. Y estoy acostumbrado a trabajar. Amo estar con gente todos los días y disfruto de la compañía humana, de la amistad y de todas esas cosas. Y de repente, me lo quitaron todo. Así que pensé ‘¿qué se supone que haga?’", cerró el querido intérprete que participó en Jurassic World Dominion, el capítulo final de la franquicia de películas de terror y aventuras con dinosaurios iniciada por Steven Spielberg en 1993.