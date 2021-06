Courtney Cox confesó su amor por Jim Carrey tras Ace Ventura: "Hubo un flechazo"

La exprotagonista de Friends confesó haber sentido "algo más" por el protagonista de Ace Ventura: Detective de mascotas.

Courtney Cox cuenta con larga trayectoria de películas y series, entre las que se destacan la sitcom Friends y la saga de terror Scream, y compartió cartel con muchas estrellas de Hollywood. Sin embargo, en una reciente entrevista reveló que hubo un compañero de elenco por el que sintió "algo más". "Hubo un flechazo", aseguró, haciendo referencia a Jim Carrey, con quien estuvo en la exitosa Ace Ventura: Detective de mascotas.

Durante el show de Howard Stern's SiriusXM junto a sus excompañeras de elenco en Friends, Jennifer Aniston y Lisa Kudrow, Cox habló de su actuación en el largometraje Ace Ventura: Detective de mascotas, allá por 1994, y sobre Jim Carrey expresó: "Era tan divertido; estaba a punto de reírse todo el tiempo".

Además, Cox agregó: "Recuerdo que cuando ensayamos por primera vez, él estaba jugando más recto, muy lineal. Y luego lo encendió cuando comenzamos a filmar y Pensé: 'Dios mío, es la persona más divertida'". Carrey y Cox, quienes interpretaron a Ace Ventura y Melissa Robinson, respectivamente, en la comedia "se hicieron muy buenos amigos". Según reveló la actriz, su co protagonista "la hizo reír todo el tiempo".

Stern aprovechó la ocasión y le preguntó a Courtney si hubo amor entre los dos por fuera del set, a lo que ella confesó: "Seguro que hubo un flechazo". "¿Pero nada romántico?", preguntó Stern, a lo que Cox se desvió en respuesta con una carcajada. "Yo no ... voy a ir al baño". "La razón por la que pregunto es que hay dos personas talentosas. No puedo ver cómo eso no sucedería. Si estuviera cerca de ti, al menos lo habría intentado", indagó el host, sin obtener una respuesta clara de la estrella que en 1994 estaba en pareja con el actor Michael Keaton.

Cuándo se estrena Ace Ventura 3

La tercera parte de la saga de Ace Ventura se encuentra actualmente en desarrollo y se verá por Amazon Prime Video, según anunció en marzo pasado la productora Morgan Creek Entertainment, la misma que produjo la versión original. Si bien se descuenta que será Carrey el protagonista, esto no fue confirmado hasta ahora.

La última aparición en los medios de Carrey fue en Saturday Night Live, donde imitó al actual presidente de Estados Unidos, Joe Biden. La personificación fue celebrada por la crítica televisiva y marcó un regreso triunfal del actor que en los últimos años aterrizó en el mundo de las series con la comedia dramática Kidding.