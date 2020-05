Coronavirus: Hugh Jackman, Julia Roberts y más famosos ceden sus redes para una campaña solidaria

The ONE Campaign, una ONG co-fundada por Bono, que realiza campañas para terminar con la pobreza extrema y las enfermedades prevenibles, ha lanzado la campaña #PasstheMic donde actores de Hollywood cederán el uso de sus cuentas de Instagram, Twitter o Facebook a trabajadores de primera línea, expertos en salud y economía durante esta pandemia. Penélope Cruz, Julia Roberts, Hugh Jackman y Anne Hathaway son solo algunos de los famosos que participan en esta movida solidaria.

Entre los rostros conocidos que participan en la campaña se encuentra Penélope Cruz que cederá el 1 de junio su cuenta Instagram al doctor Bonaventura Clotet. Otras celebridades que participan en la campaña son James McAvoy, Connie Britton, Millie Bobby Brown, Anne Hathaway, Hugh Jackman, David Oyelowo, Sarah Jessica Parker, Rita Wilson, Robin Wright y muchos más. Los expertos de todo el mundo incluyen al Dr. Anthony Fauci (Director, National Institute of Allergy and Infectious Diseases), Aya Chebbi (enviada de la juventud de la Unión Africana), Ellen Johnson-Sirleaf (ex Presidenta of Liberia), Vera Songwe (Secretaria ejecutiva de la Comisión Económica para África), Craig Spencer (Director de Salud Global en Medicina de Emergencia en Nueva York).

“Vencer al virus significa escuchar a los expertos y seguir la ciencia, los datos y los hechos para adelantarse", dijo Gayle Smith, la presidenta y directora ejecutiva de ONE Campaign en un comunicado de prensa. Y agregó: “Necesitamos cooperación y acción global para luchar contra esta pandemia - particularmente para proteger a aquellas comunidades y países que están en una peor posición para soportarlo porque ninguno estará a salvo hasta que todos estemos a salvo”.

Los encuentros virtuales arrancaron con Julia Roberts y el Dr. Anthony Fauci (Director, National Institute of Allergy and Infectious Diseases), y se prevee que sigan hasta el 1 de junio. Las charlas pueden seguirse a través de las redes sociales de la ONE y las fechas que siguen prometen altas dosis de información exacta en tiempos de incertidumbre y confusión mediática.

Listado de fechas: