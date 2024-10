Conmoción en el elenco de Tootsie por la muerte de una querida actriz del elenco.

La actriz y cómica estadounidense Teri Garr murió hoy a los 79 años tras padecer un cuadro de esclerosis múltiple, según anunció su representante y amiga, Heidi Schaeffer, en Los Ángeles.

La intérprete fue diagnosticada con EM hace más de 20 años, sin embargo, lo reveló en 2002: “Creo que todo el mundo se asusta cuando oye algo así, eso se debe a que no hay mucha información al respecto”.

Teresa Garr -popularmente conocida como Teri- obtuvo gran reconocimiento por su trabajo en Young Frankenstein, Friends y Tootsie. Esta última, le valió una nominación a los Premios Oscar como mejor actriz de reparto. Hoy en día, Tootsie está considerada una de las mejores comedias de los '80 y también una de las mejores películas de todos los tiempos. Por su interpretación, Hoffman ganó un Globo de Oro a Mejor actor de comedia, mientras que la respetada Jessica Lange se llevó un Oscar a Mejor actriz secundaria por su trabajo. Nacida en Ohio, la artista inició su carrera como bailarina y, a lo largo de su vida, se convirtió en un ícono de la pantalla grande durante la década de 1970.

Tristeza en el espectáculo por el adiós de Nicolás Vázquez: "Fue"

Nicolás Vázquez es uno de los actores más carismáticos y populares de Argentina, dada la gran cantidad de éxitos televisivos y teatrales que hizo en su décadas de carrera. Y en los últimos días, el artista generó congoja en el mundo del espectáculo nacional por su adiós en una obra de teatro.

Durante dos años consecutivos, el artista protagonizó con mucho éxito la obra teatral Tootsie y el pasado domingo llegó la última función de la pieza, en la que se mostró visiblemente movilizado. Tootsie cosechó, a lo largo de sus funciones más de 350 mil espectadores, un número exorbitante de público para los tiempos que corren.

"Es un final soñado, un final extraordinario. Ni hablar de estos compañeros que son los mejores que tuve, me han acompañado, me han ayudado a crear esto. Gracias", soltó Vázquez en su mensaje de despedida ante su público, en el Teatro Lola Membrives. "Hoy sigo recibiendo mensajes hermosos de mis compañeros y compañeras, llenos de agradecimiento y sorpresas, y me conmueve profundamente. Cada aplauso, risa y muestra de cariño de ustedes queda en mi corazón. A todos los que me acompañaron, tanto en el escenario como desde el público, gracias por hacer de esta experiencia algo único e inolvidable", se despidió en su cuenta de Instagram.

Inspirada en la película dirigida y producida por Sydney Pollack en 1982, con guion de Murray Schisgal y Larry Gelbart en base a una historia de éste y Don McGuire, la cinta fue adaptada con éxito en 2018 al teatro en Chicago y un año después en Broadway por Robert Horn junto a canciones compuestas en 2019 por el estadounidense David Yazbek.

En cuanto a lo que viene en su carrera, Nicolás se tomará un tiempo para descansar y luego comenzará a prepararse para un nuevo desafío teatral en su carrera: interpretar a Rocky, el icónico personaje cinematográfico.