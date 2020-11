La noche en que Colin Farrell conoció a Diego Maradona.

Diego Armando Maradona traspasó fronteras y personalidades de todas partes del mundo lloraron su muerte. Para recordar el cariño que tantos famosos le tuvieron a "El 10" repasamos el encuentro inolvidable que vivió en 2005 junto al reconocido actor irlandés Colin Farrell, en una discoteca de Buenos Aires. Uno de los encuentro más curiosos del astro futbolísticos que culminó con fotografías y un romántico beso.

En 2005, Colin Farrell viajó a Argentina y pudo darse el lujo de conocer a su ídolo en un boliche de Buenos Aires. "No me acuerdo tan bien, lo suficiente. Él fue mi ídolo, cuando tenía 12, 13, 14 años él era mi mayor icono. No fueron actores, no fueron cantantes, era Maradona. Conocerlo veintipico de años después, 16, 17 años después fue extraordinario. Amé conocerlo. Desearía recordar más", recordaría el actor de "In Bruges" (2008), en una entrevista con el periodista Alexis Puig (Infobae).

La historia de fanatismo de Farrell con Maradona se remonta a México del '86, cuando el actor tenía 10 años. "Maradona ya estaba en el escenario mundial antes de eso, pero ahí realmente explotó y dio el argumento para que se pregunte quién es el mejor jugador del mundo. Depende a quién le preguntés algunos te dirán Beckham, otros dirán Pelé y Maradona. Nunca voy a olvidar lo que hizo Maradona en México en el 86, en la copa del mundo", reveló quien encarnará a El Pinguino en "The Batman", de Matt Reeves.

El encuentro quedó inmortalizado por una serie de fotografías en donde se puede ver a "El 10" y a Colin Farrell abrazados y dándose un beso que pasaría a la historia. “¡Yo sí me acuerdo perfecto! ¡Mi papá no quería ir a conocerlo porque no sabía quién era! ¡YO LO OBLIGUE! Quería rajar a mi papá COMO SEA y el pesadilla no me dejó quedarme y me llevó a mi casa!”. tuiteó años atrás Dalma Maradona, recordando el inolvidable momento.

Luego, Dalma agregó: "¡Le rompí tanto los huevos que fue! Pero cuando le dije que Colin Farrell lo quería conocer, mi papá me pregunto qué. jugaba... GLORIOSA ÉPOCA DE “LA NOCHE DEL 10”.

En entrevistas posteriores, Farrell haría referencia al beso con Maradona diciendo que al verlo lentrar en la discoteca lo único que atinó a hacer fue besarlo. "Besa mejor que algunas actrices de Hollywood", bromearía la estrella, años después de aquel inolvidable encuentro.