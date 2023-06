A 5 meses de la desaparición de Julian Sands, su familia espera "un milagro"

La Policía inició un nuevo operativo de rescate del actor británico que desapareció en enero durante una excursión de senderismo y del que aún no sabe el paradero.

A 5 meses de la dramática desaparición del actor Julian Sands, la Policía dio inicio a un nuevo operativo con un despliegue de más de 80 voluntarios, dos helicópteros y drones. Los detalles de la búsqueda del conocido intérprete británico de películas como Una habitación con vistas y Aracnofobia.

El rastro de Sands, de 65 años, se perdió el pasado mes de enero en el área de senderismo de Baldy Bowl, al noroeste de Los Ángeles y, desde entonces, no puede ser hallado a pesar de las largas horas de búsqueda. Sin embargo, en un principio la investigación debió ser suspendida debido a los riesgos de avalanchas por las malas condiciones climáticas que hay en la zona y solamente se pudieron realizar inspecciones con helicópteros y drones. Ahora, un nuevo informe del Departamento del Sheriff del condado de San Bernardino reveló las actualizaciones del caso.

"El sábado 17 de junio de 2023, el Departamento del Sheriff del condado de San Bernardino continuó con los esfuerzos de búsqueda en curso en el desierto de Mount Baldy del excursionista desaparecido Julian Sands. Desafortunadamente, el señor Sands no fue localizado. La búsqueda del sábado incluyó a más de 80 voluntarios, agentes y personal de Búsqueda y Rescate. Sus esfuerzos fueron apoyados por dos helicópteros y tripulaciones de drones. Los recursos de aviación insertaron equipos de búsqueda en áreas remotas en Mount Baldy y realizaron búsqueda aérea y esfuerzos de evaluación. Además, las tripulaciones de drones buscaron áreas inaccesibles para las tripulaciones de tierra. A pesar del clima más cálido reciente, partes de la montaña siguen siendo inaccesibles debido a las condiciones alpinas extremas de hielo y nieve", indicó el informe.

Por último, el reporte señaló: "Desde enero, el Departamento del Sheriff ha realizado ocho búsquedas (terrestres y aéreas) específicas del Sr. Sands, con horas de búsqueda voluntaria que superan las 500 horas. Además, se han realizado ocho operaciones de búsqueda y rescate no relacionadas en el área de Mount Baldy. El caso de la desaparición del señor Sands sigue activo y los esfuerzos de búsqueda continuarán de forma limitada".

Los temores sobre la suerte del actor se acrecentaron debido a que allí mismo, en enero, murió tras una caída Crystal Paula González-Landas, conocida como "la reina del senderismo". En un comunicado de prensa, el departamento del sheriff de San Bernardino señaló que las condiciones climáticas llevaron a que se realicen 14 misiones de rescate en las últimas cuatro semanas, y dos excursionistas perdieron la vida. En 2020, el actor había contado en una entrevista sobre su pasión por las caminatas por la montaña, en una charla en la que confesó haber pasado largas temporadas en Los Alpes, Los Andes y Alaska.

Quién es Julian Sands

Nacido el 4 de enero de 1958 en Leeds (Inglaterra), Sands debutó en televisión en 1982 en un episodio de Play for Today. Julian Sands fue una cara conocida para el público argentino especialmente a fines de los '80 y gran parte de los '90 por su participación en varios filmes populares: uno de sus papeles más recordados le llegó en 1985, cuando participó en Una habitación con vistas a las órdenes de James Ivory y junto a Maggie Smith y Helena Bonham Carter.

Su filmografía también incluye títulos como El banquete desnudo, dirigida por David Cronenberg; Warlock, Apocalipsis Final; Aracnofobia; Leaving Las Vegas con Nicolas Cage, Ocean's 13 de Steven Soderbergh; Los gritos del silencio de Roland Joffé o El fantasma de la ópera a las órdenes de Darío Argento. Sands también trabajó en televisión, apareciendo puntualmente en series como Dexter, Ley y orden: Acción criminal, Elementary, The Blacklist, Gotham o Smallville. Su trabajo más reciente data de 2022, cuando apareció en The Ghosts of Monday.