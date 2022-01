Los restos de Mercedes Barcha, viuda de García Márquez, descansarán con los del Nobel en Cartagena

Los restos de Mercedes Barcha, la esposa de Gabriel García Márquez, serán trasladadas en marzo, por pedido de sus hijos Gonzalo y Rodrigo, al Claustro de la Merced de la Universidad de Cartagena, donde están las cenizas del Nobel colombiano fallecido en 2014.

Aunque desde los años 60 vivió principalmente México, el autor de "Cien años de soledad" había compartido su deseo de ser enterrado en el Caribe colombiano y, dos años después de su muerte, sus restos fueron trasladados a Cartagena, donde desde marzo también estarán los de Barcha.

García Márquez no había pedido ser enterrado en Aracataca, su pueblo natal, sino en su ciudad favorita, Cartagena, donde tenía una casa en el centro histórico y, en mayo de 2016, ese pedido se concretó con una ceremonia a la que asistieron familiares, periodistas, amigos y políticos. Se estima que alrededor de 500 personas se acercaron a homenajear al escritor.

En septiembre del 2021, en la carta enviada por los dos hijos del matrimonio al rector de la Universidad para trasladar los restos de su madre, el pedido destaca que quisieran "una ceremonia pequeña y privada, donde asistan solo familiares y amigos".

"Queremos llevar las cenizas de nuestra madre junto a las de nuestro padre. Ellos formaron una hermosa pareja, un equipo en vida que deseamos se preserve en la eternidad. Para tal fin, respetuosamente le solicitamos su autorización para dicho procedimiento", expresaron en su carta de septiembre de 2021 Gonzalo y Rodrigo García.

Según informó hoy el diario El País de España, la autorización se concretó y la fecha de traslado de las cenizas de Barcha será a fines de marzo.

En octubre pasado la familia había puesto en venta buena parte del armario del matrimonio, cuyas ganancias se destinarían a una fundación que combate la desnutrición en niños y están en proceso de convertir la casa de sus padres en México en un centro cultural llamado "Casa de la Literatura Gabriel García Márquez".

Su hijo Rodrigo García es actualmente productor de dos series basadas en novelas de su padre: "Noticia de un secuestro" (con Amazon Prime) y "Cien años de soledad" (con Netflix).

En 2021 el cineasta publicó el libro "Gabo y Mercedes: una despedida" en el que recupera los últimos días de su padre fallecido luego de un proceso que incluyó hospitalización e internación domiciliaria, y también los de su madre Mercedes Barcha, cuya muerte ocurrió en plena pandemia, por lo que la ceremonia tuvo otros tiempos y posibilidades de encuentro.

Sobre ese trabajo dijo a Télam que "inicialmente ni siquiera era un libro", estaban viviendo las últimas semanas y "se hizo evidente que era un material de recuerdo, de historia, de reflexión" y empezó a tomar notas para no olvidarse.

"Cuando murió Gabo escribí la primera parte o la principal en la que estaba muy presente mi madre pero siempre supe que no hubiera visto con buenos ojos la publicación, a pesar de que no revelo nada particularmente y no hay trapitos sucios. Era muy cuidadosa de la vida privada, entonces dije 'bueno, ya veremos qué pasa' y cuando murió escribí ese capítulo sobre ella y el libro agarró su mejor forma que era la despedida de ellos", explicó García en su visita a la Argentina para la filmación de la serie "Santa Evita", una adaptación de la novela de Tomás Eloy Martínez que codirigió y coprodujo.

"No quería que solo fuera la despedida del padre que además es el famoso -explicó-. La pérdida del segundo padre es muy particular, es una sensación muy extraña, el final de todo un universo y escribí esa parte de ella y pensé que quizás se podía publicar. Antes se lo enseñé a mi hermano, a mi esposa, a mis hijas, a mis sobrinos y a algunos amigos que también habían sido amigos de ellos para que me animaran y ayudaran a sobrellevar la culpa" .

Con información de Télam