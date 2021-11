Con el Booker Prize al sudafricano Damon Galgut, la literatura africana sigue cosechando premios

El escritor sudafricano Damon Galgut se llevó el prestigioso Booker Prize por su novela "The Promise", un libro que se desarrolla en Sudáfrica durante la transición del país postapartheid a lo largo de cuatro décadas y cuya concesión se suma a otros importantes reconocimientos internacionales que están teniendo autores africanos que abordan temáticas asociadas a sus países de origen.

La novela, la novena en la obra de Galgut, explora las relaciones entre los integrantes de una familia blanca de granjeros que viven en Pretoria, a la luz de cuatro funerales que estructuran el libro. De tinte realista, la novela funciona como crónica ficcional de una familia y sus distintas generaciones pero también de un país.

"Nadie puede representar a todo un país, especialmente no a este. Pero me siento calificado para decir algunas cosas sobre la Sudáfrica blanca a estas alturas", sostuvo el autor cuando fue entrevistado a propósito de la selección de su novela en la lista del galardón.

Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

Al recibir el premio que distingue a las mejores ficciones en lengua inglesa, en una ceremonia que compartió con los otros nominados al Booker Prize, también finalistas de la lista corta, Galgut declaró: "Este ha sido un gran año para la escritura africana y me gustaría aceptar el premio en nombre de todas las historias contadas y no contadas, los escritores escuchados y no escuchados del extraordinario continente del que soy parte. Por favor, sigan escuchándonos, queda mucho por venir”.

Damon Galgut (1963) creció en Pretoria -el mismo lugar donde se desarrolla la novela ganadora- y actualmente vive en Ciudad del Cabo. Su primer libro lo escribió a los 17 años y a lo largo de su trayectoria publicó nueve novelas, que le valieron numerosos galardones, incluso antes de este flamante reconocimiento como ganador del Booker Prize hubo otros libros suyos que le valieron la nominación entre los finalistas del galardón en el año 2003 y 2010.

En esta edición del Booker Prize, los seis libros seleccionados para la final fueron elegidos por los cinco miembros del jurado entre 158 novelas publicadas en el Reino Unido o Irlanda entre el 1 de octubre de 2020 y el 30 de septiembre de 2021. El año pasado, el premio recayó en el escocés Douglas Stuart por su primera novela "Shuggie Bain", que se llevó 50.000 libras esterlinas como reconocimiento a "la mejor novela escrita en inglés" del 2020.

La literatura africana en el centro de los reconocimientos

Así como Galgut lo hizo en lengua inglesa, también ayer se alzó con el más prestigioso de los premios literarios de Francia, el Goncourt, un autor de origen africano: el senegalés, Mohamed Mbougar Sarr, de 31 años, desconocido para el gran público, que se convirtió en el primer escritor del África subsahariana en recibir este galardón por un libro que el presidente de la Academia Goncourt, Didier Decoin, definió como "himno de la literatura".

Mbougar Sarr fue elegido por su novela "La plus secrete mémoire des hommes", algo así como "El recuerdo más secreto de los hombres", donde cita en varios pasajes al escritor chileno Roberto Bolaño. "Bolaño me permitió mezclar los géneros, jugar con ellos, siguiendo el principio lúdico de hibridación y fragmentación de la linealidad", afirmó el senegalés en declaraciones recogidas por la portal del semanario Jeune Afrique.

Pero esto no es todo: en octubre, el Premio Nobel de Literatura 2021 fue para el tanzano Abdulrazak Gurnah por una obra centrada el colonialismo y el abismo de los refugiados, que plasmó en novelas como "Paradise" y "Desertion", y lo convirtió en el quinto africano en ganar el premio en la historia de los Nobel y el primero en casi dos décadas, después de Wole Soyinka de Nigeria en 1986, Naguib Mahfouz de Egipto, en 1988; y los ganadores sudafricanos Nadine Gordimer en 1991 y John Maxwell Coetzee en 2003.

Con información de Télam