Arcane: se reveló un nuevo adelanto de la serie de Netflix y League of Legends

El adelanto de Arcane rápidamente se convirtió en tendencia mundial y superó el millón de visualizaciones en YouTube. Sin fecha de estreno confirmada, la serie basada en League of Legends se estrenará en Netflix en el último cuatrimestre del 2021.

Consciente de la popularidad que tiene League of Legends en el universo del gaming, Netflix lanzará Arcane en el último cuatrimestre del 2021, aún sin una fecha definida. Se trata de una serie animada basada en el exitoso MOBA de Riot Games que contará la historia de algunos de los personajes más conocidos de LoL. En las últimas horas, los responsables de la novedosa producción adelantaron nuevas imágenes sobre la serie que promete romper todo tipo de récords, gracias a la popularidad del título más importante de los eSports.

Lanzado en el 2009, con el correr de los años League of Legends se fue convirtiendo en uno de los videojuegos más populares de la industria del gaming. Las constantes actualizaciones desarrolladas por Riot Games transformaron a este divertido multijugador en el principal exponente de los eSports. En el décimo aniversario de LoL, el estudio desarrollador lanzó otros títulos relativos al MOBA, que rápidamente se volvieron furor entre los gamers de todo el mundo: como Valorant, Teamfight Tactics, Legends of Runeterra y League of Legends: Wild Rift. Algo que no pasó desapercibido para Netflix, que decidió colaborar con Riot para producir una serie animada basada en el popular MOBA.

El nuevo adelanto compartido por el canal oficial de League of Legends en YouTube fue denominado "Cuentas pendientes" y en él se puede ver a Jinx en un edificio destruido y abandonado. La campeona de LoL es uno de los personajes más icónicos del título de Riot Games, y también uno de los preferidos de los fanáticos. "Cuando nos decidimos a crear Arcane, sabíamos que queríamos hacer algo que se sintiera como una auténtica representación de los campeones predilectos de la comunidad", aseguró Alex Yee, cocreador de Arcane y responsable durante los últimos 10 años del desarrollo de personajes en Riot Games.

Las palabras de Yee llegaron a través de un diario de desarrollo, estrenado junto con el nuevo tráiler. En este diario, Yee está acompañado por Christian Linke, otro de los creativos de la serie, que también trabajó en Riot Games durante una década y es conocido por formar parte de la banda virtual Pentakill. El avance también permite confirmar que la producción de Netflix y Riot Games llegará a un nivel superlativo en materia audiovisual.

En solo unas horas, el breve adelanto de dos minutos de duración se convirtió en tendencia mundial y alcanzó el millón de reproducciones en YouTube, denotando lo ansiado que es este título y cómo los fanáticos de League of Legends están expectantes de novedades al respecto. Aún sin una fecha de estreno confirmada, Arcane llegará a Netflix en el último cuatrimestre del 2021, mientras que en China lo hará a través de Tencent video.