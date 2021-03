La Joaqui volvió a la música y quiere regresar al freestyle también

La Joaqui tiene solo 26 años pero pareciera como si hubiese vivido unos cuantos más. Nacimiento en Mar del Plata, infancia en Costa Rica, regreso a la Argentina, mucha calle, música y freestyle en épocas en las que ser rapero era visto de reojo, dos hijas, debut actoral en El Marginal, un silencio musical de casi 3 años y una vuelta a todo trapo.

El sábado 27 de marzo, desde las 18 hs, La Joaqui será parte del festival musical virtual #PorTusDerechos, organizado por Infancia en Deuda y UNICEF Argentina. En él participará con otras figuras del trap y hip hop local como Trueno, Femigangsta, XXL Irione, Under MC y Malandro de América. La cita es en la cúpula del Centro Cultural Kirchner y los shows podrán verse en vivo a través del canal de YouTube de Infancia en Deuda y el canal de Twitch de Coscu. La host del evento dedicado a los niños, niñas y adolescentes será Taty Santa Ana.

Con la excusa del festival, El Destape habló con La Joaqui de su historia, la música, la actuación y lo que viene en el corto plazo. “Siempre estoy ansiosa de cantar en vivo”, adelanta Joaquinha Lerena (el nombre que indica su DNI). Tiene motivos: el sábado estará en el festival #PorTusDerechos y el domingo volverá a presentarse frente al público después de más de un año, desde que empezó la cuarentena por el coronavirus. Será en Palermo también desde las 18 hs para lo que armó “algo especial y diferente” a lo que suelen hacer.

El regreso

“Abracen a mis hijas por si algún día un gil me mata”, dispara La Joaqui en 90’s, uno de los temas que marcó su regreso a la música y al boom bap, más específicamente. Después de un parate de tres años, la artista volvió a lanzar canciones y lo hizo con todo. Además, el 1 de abril llegará Lassie, el tema que grabó junto a L-Gante, el cantante de cumbia del momento: “Somos amigos, él es muy buena gente, lo quiero un montón y fue re lindo trabajar juntos”.

- En tus últimos temas volviste a tu versión musical más clásica.

Yo compongo desde lo emocional, voy haciendo con lo que voy sintiendo. Por eso volví un poco a lo que es rap también, porque tenía ganas de expresar algo con una energía un poco más hip hop. Fue surgiendo y fluyendo, más de las intensidades del enojo, la tristeza, la alegría. El género que quiera crear va muy acompañado de mis estados de ánimo.

La actuación

En el 2018, La Joaqui llegó a la TV Pública y a Netflix gracias a El Marginal 2, una de las series argentinas más vistas de los últimos tiempos. Ahí interpretó por algunos capítulos a Mecha, la apasionada novia de Diosito (Nicolás Furtado). “Me invitaron al casting y me fue muy bien. Fue una experiencia única”, recuerda la cantante de aquella vivencia iniciática.

La Joaqui interpretó a Mecha en El Marginal 2, en donde fue la novia de Diosito (Nicolás Furtado)

- Y ahora grabaste Días de gallo para HBO, una serie que gira en torno al freestyle.

Sí, es muy lindo porque trabajamos entre colegas. Por ejemplo, me volví a encontrar con Klan, que nos conocemos desde muy chiquitos. Hemos dormido en estaciones de tren sin un peso, rapeado por un pedazo de pan en una panadería. Vivimos un montón de cosas del under, de la escena cuando éramos 10 monos locos. Fue re lindo tener la oportunidad de trabajar con él, que es un colega con el que nos vimos crecer, básicamente.

- ¿En algún momento dudaste de aceptar las propuestas para actuar?

Justamente con esto no. Una vez me ofrecieron trabajar en una película, en la que el guión era ideológicamente opuesto a todo lo que yo busco representar y no acepté. Eso es muy relevante para mí, no sé si buscaría interpretar algo que no me representa ni me defina en nada.

La vuelta al freestyle

En el 2014, dueña de un estilo directo y aguerrido, La Joaqui fue la primera mujer en clasificar a Red Bull Batalla de los Gallos Argentina, donde debió cruzarse con su ex novio Papo en un enfrentamiento que se volvió un highlight de la competencia con los años. Hace poco, la marplatense aseguró que su intención era volver al freestyle, el lugar en el que marcó el camino para toda una generación de pibas.

“Hoy en día se nos da un espacio mayor pero todavía seguimos luchando contra un montón de desigualdades obvias que se presentan”, analiza La Joaqui sobre el presente de las mujeres en la escena. La cantante también se mostró feliz de que por fin haya “un espacio exclusivo para las chicas, el cual deban incluso respetar legalmente y que siempre tenga que ser así”. Y sumó: “Es un pequeño paso dentro de los grandes que aún nos quedan dar en la lucha”.

- Entonces, ¿tu regreso al freestyle está definido? ¿En qué competencia?

Lo prometido es deuda, así que sí, voy a volver. Mi idea es intentar clasificar a Red Bull este año, todavía no tengo interés en FMS y quiero con Red Bull porque es como que hay un compromiso personal ahí.

- ¿Con quién te gustaría cruzarte?

La verdad que esta vez no pienso en eso, pienso más en medirme contra mí misma en lugar de estar midiéndome con una ex pareja o quien sea. Soy mucho más que “la ex pareja de”. Voy más porque yo necesito exteriorizar y decir ciertas cosas.