El reverso de la Buenos Aires moderna de los años 30, en el libro de fotografías de Francisco Medail

El libro "Fotografías 1930-1943", del artista y curador Francisco Medail -de reciente publicación-, reúne una selección de imágenes del Archivo General de la Nación que ofrecen una crónica de la cotidianidad en Buenos Aires en los años treinta, como contracara de las propuestas modernas que por entonces retrataban Horacio Coppola o Grete Stern.

El volumen (Asunción Casa Editora) se propone evocar al emblemático libro "Los americanos" (1958) del suizo Robert Frank, fruto de un largo viaje por los Estados Unidos con el que se propuso mostrar el reverso crudo y real de ese imaginario "american way of life" que aparecía en el cine y las revistas de la época.

Mientras que en aquel ejemplar las imágenes estaban prologadas por un texto de Jack Kerouac, el flamante libro de Medail se acompaña de textos de la escritora Selva Almada.

"Las cabezas erguidas, las naricitas respingonas, las boquitas fruncidas de las señoras emergen de las pieles de zorro acurrucadas como gatitos alrededor de los cogotes, reposando hocico y patitas muertas sobre los torsos percherones que amamantaron a una generación de señoritos de la Sociedad Rural. Atrás de los tules de sus sombreritos á la page los ojos atrapados como moscas", dispara Almada en un tramo la autora de "El viento que arrasa".

Las asociaciones formales con Robert Frank (1924-2019), con esa mirada desestructurada y crítica que se le atribuye a sus imágenes y que supo deconstruir el canon de la fotografía moderna occidental, son elementos presentes en las fotografías vernáculas seleccionadas por Medail en el Archivo General de la Nación.

Aquel trabajo fundante de la fotografía producido desde el centro es convocado aquí mediante relaciones formales y materiales para pensar cómo, desde la periferia, otras imágenes producidas para otro uso poseen características similares, resaltadas, señaladas y secuenciadas a través de la mirada y el trabajo de edición de Medail, exdirector artístico de la feria Buenos Aires Photo.

Al mismo tiempo, "Fotografías 1930-1943" se presenta como una crónica de la cotidianidad en Buenos Aires en los años 30, al tiempo que profundiza en la década infame, un período iniciado con el primer golpe cívico-militar del siglo XX y caracterizado por la corrupción y el fraude electoral.

En 2017, Medail (Entre Ríos, 1991) había presentado en la galería Rolf Art la exposición individual que dio germen a este volumen, "Fotografías 1930-1943", en donde se interrogaba por los modos en que se construyen los relatos históricos y qué miradas logran cristalizarse frente a otras, en un tiempo y lugar determinado.

Aquella exposición estaba curada por Verónica Tell, quien señalaba que "el ensayo visual de Medail juega con la posibilidad de reescribir una página de la historia de la fotografía argentina. Mientras la historiografía artística local enarboló, de la década de 1930, las propuestas modernas de Coppola, Stern, Saderman, Heinrich, y las más conservadoras deudoras de la estética del fotoclubismo, desatendió fotografías públicas y privadas que corrían por otros canales, con usos y funciones ajenos al campo del arte".

"Era una época de democracia fraudulenta, una época turbia, discursivamente era el inicio de la modernidad, de una ciudad moderna, y a mí me interesaba mostrar el lado oscuro de ese proceso. Hay una imagen que me gusta mucho: el atelier de un artista, donde se está construyendo el monumento a Roca. Es decir, es la época en que se idolatra a un genocida. A este prócer y no a otro. Y eso habla mucho del contexto", decía por entonces el autor.

Incluso el diseño de la tapa de "Fotografías 1930-1943", la primera publicación impresa del artista Francisco Medail, evoca el mencionado ejemplar "The Americans" de Robert Frank, que en este caso invita a releer en simultáneo la historia de la fotografía y la historia de la Argentina en clave contemporánea.

