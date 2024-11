La Sole hizo lo que todo el folklore esperaba y hay furor: "En mi corazón"

Soledad Pastorutti sorprendió a sus seguidores con un reciente lanzamiento.

Soledad Pastorutti volvió a causar revolución en las redes sociales por un reciente posteo que hizo de un video que muchos de sus fanáticos esperaban. La artista se encuentra en un momento de retrospección en su carrera, tras haber lanzado un álbum de reversiones de sus canciones más exitosas.

En ese contexto, la intérprete de canciones como Tren del Cielo y Entré a mi Pago sin Golpear desde hace semanas lanza nuevos videoclips de esas reversiones, en los que ella se encuentra siempre con el mismo outfit, que combina detalles modernos con otros de estilo autóctono.

El motivo por el que los fans de La Sole se revolucionaron en las redes fue que el último lanzamiento se trató del videoclip de El Bahiano, uno de los himnos máximos de la carrera de la artista, lanzado en 1999, cuando tenía solo 19 años. Esta apuesta fue uno de los primeros coqueteos de La Sole con el pop y la música comercial, en un álbum producido por Emilio Estefan en Miami, lo que en su momento le significó críticas a la artista, cuya imagen pública estaba muy pegada a lo folklórico.

La emoción de La Sole en Cosquín 2024

"A aquella nena de 15 años que volvió consagrada a Arequito le diría 'el loco de tu viejo no estaba tan loco'. Porque yo en ese momento no tenía idea de lo que era esforzarse, de lo que era una carrera artística. Yo me di cuenta de que este era el camino correcto y decidí seguir con mi carrera artística como diez años después de ese momento. Al principio fue una idea de mi viejo, es un tipo muy especial y algún día deseo que alguien pueda contar toda la historia con todos los detalles porque realmente ha sido de esos papás que todo el mundo quiere tener, al igual que mi mamá. Perdón la emoción", soltó Pastorutti entre lágrimas.

Soledad Pastorutti.

La búsqueda de La Sole en su carrera musical

"Siempre busqué ser honesta conmigo y hacer algo distinto, pero la respuesta de la gente me sorprendió. Cuando mi vida cambió gracias a la música, no imaginé que iba a tener todo este recorrido", comenzó su descargo la artista oriunda de Arequito. Y sumó: "Creo que es mucho más real decidir que vas a dedicarte a la música cuando estás en el baile, que sin conocer de qué se trata, porque uno toma la decisión sabiendo lo bueno y lo malo. Me siento muy orgullosa de ser una mujer que empezó siendo una pibita que eligió un género musical poco convencional y no comercial. Me parece que lo que es original y honesto de alguna manera impacta. De la noche a la mañana me convertí en un fenómeno que fue más allá de lo musical y pienso que se debió a que generé un nexo entre los que vivimos en el interior y los que están en las grandes ciudades".