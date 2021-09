Mecha, confiado en la previa de la FMS Internacional: "Me siento candidato"

Mecha habló con El Destape a solo unas horas de su debut en la FMS Internacional y se mostró muy confiado de sus chances en una de las grandes competencias mundiales de la disciplina.

Mecha se sabe candidato en la FMS Internacional 2021 y siente una mezcla de ansiedad por el momento y tranquilidad tanto por el nivel que viene demostrando como porque llega sin tener que defender un título. Es decir, tiene más para ganar que para perder. A solo unas horas de su debut en uno de los torneos internacionales de freestyle más reconocidos, el rapero cordobés habló con El Destape sobre qué espera de FMS Internacional, su confianza, el regreso del público a las competencias y su música.

Este jueves 9 de septiembre desde las 12.30 de Argentina comenzará la FMS Internacional 2021, el certamen que reúne a los cinco mejores competidores de cada liga local organizada por Urban Roosters en Argentina, Chile, España, México y Perú. Será la segunda edición de la competencia y la primera a la que llega Mecha, tras un excelente debut en la FMS 2020/2021, donde alcanzó el tercer puesto en su primera experiencia grande.

En tu primera FMS metiste podio y te ganaste un lugar en la Internacional, ¿te lo imaginabas?

- Realmente, sí. Cuando vas a competir a un evento de la magnitud de FMS tenés que llegar pensando que vas a salir campeón. Si bien el objetivo que me planteé fue no descender, implícitamente pensaba que podía llegar a salir campeón. Estaba entrenado para eso. No se dio ese resultado pero me demostré a mí mismo que podía no solo no descender sino meter podio. Entonces la confianza sube un poco más y no es tan forzado, no es como que me tengo que obligar a pensar que puedo salir campeón. Así el año que viene ya lo encaro de otra forma.

¿A quiénes ves como candidatos para llevarse el título?

- Yo me siento candidato y también veo a Rapder, Nitro y Gazir. Con Gazir me gustaría cruzarme en semis o final porque hay mucho hype alrededor de nuestra batalla. Estoy segurísimo, y te lo firmo acá, que va a haber réplica. Hay una cuestión de hype de la batalla que se plantea para que haya réplica sí o sí. Asumo el peso de nuestros nombres como batalla en conjunto.

¿Cómo te preparaste para la Internacional?

- Mi formato de entrenamiento siempre fue competir, por lo que en este último mes estuve yendo a algunas compes de plaza que volvieron. Me di el lujo de decir “sí, soy Mecha, soy conocido pero no se me cae ningún anillo por ir a competir a una plaza y arriesgarme a perder con MC Pochoclito". Si bien nunca me alejé de las compes de plaza hacía mucho que no competía tan seguido. Fui a pocas pero fui. Lo que cambia es por un lado el nivel y también que la presión es otra: en la plaza hay 100 personas y en FMS va a haber 4000 personas.

La vuelta del público a las competencias

Un punto central en la Internacional será el regreso del público tras un año de pandemia, en la que para cuidar a todos los que forman parte de la escena, las competencias se hicieron de forma virtual o en espacios sin espectadores presentes. FMS Internacional se llevará a cabo en el Palacio Vistalegre de Madrid con aforo limitado, en lo que será una prueba muy especial para los competidores, que tendrán que volver a lidiar con el humor del público después de un año en el que los freestylers, como dice Mecha, tuvieron la "libertad" de hacer lo que querían sin depender de las reacciones de los presentes.

¿Te genera una presión extra que vaya a haber tanta gente presente?

- Va a ser un momento clave para generar una transición, por lo menos para mí. Una transición de que estuvieron viéndome todo el año a través de una pantalla, y al no estar presentes tuve la libertad de hacer lo que yo quise. No tuve que rapear de cierta forma para ganarme el voto o el cariño de la gente. Va a ser una prueba para mi mismo en la que voy a intentar seguir haciendo lo que me gusta, no rebajarme a gritar como un enfermo y mostrar lo mismo que mostraba a través de la televisión. Yo creo que si eso me hizo clasificar e hizo que la gente me quiera es porque algo bien hice en la FMS sin público. Entonces tengo que tratar de replicar eso.

¿Y el hecho de haber salido tercero en tu primera FMS no te da pone también presión?

- Al contrario, me siento con la ventaja de saber que soy el argentino con más credibilidad competitiva que no es campeón. Como que me tienen fe y, a la vez, intriga. No tengo ningún título que sostener, tengo más por ganar que por perder. Si bien tengo que sostener el título moral, el de mi nombre, yo no tengo un anillo. El anillo de FMS lo tiene Stuart, entonces no tengo nada que defender. Si salgo campeón de FMS Internacional voy a ser el pibe que no ganó la liga pero que de la nada salió campeón del mundo.

Su incursión en la música

Durante la cuarentena, Mecha se armó un estudio en su hogar cordobés, pensando en lanzar su carrera musical mientras no pudiera competir. Se cebó y empezó a cranear un EP, pero su salida se fue dilatando y hoy quedó, por el momento, en stand by. "Fue una idea medio rara", reconoce actualmente Mecha, al tiempo que cuenta que se arrepintió a la mitad del proceso porque no encontraba un hilo entre las canciones más allá de que las había hecho durante la cuarentena.

Pese a que un poco desechaste la idea del EP, ¿estás pensando en lanzar nueva música?

- Dentro de poco voy a sacar un tema que es medio jazz. Estamos medio en un quilombo de laburo porque como no estoy en Argentina, no estoy pudiendo ayudar a mi equipo de trabajo a avanzar. Supuestamente debería salir a finales de septiembre, el último mensaje que tengo en mi chat con la persona que se encarga de eso dice eso. Yo no le creo así que voy a tirar que va a salir a principios de octubre (risas).

¿Se puede adelantar algo?

- No quiero spoilear mucho pero es una letra que ya vieron, que ya salió por ahí. Es un remake de un tema que mostré alguna vez y que gustó, aunque ahora decidí cambiar un poco el género del beat. Hay colaboraciones de un par de músicos grosos y es una sesión en vivo, con video y todo, y está bien piola. Más a fin de año va a salir mi primer videoclip, con más producción, videoclip, facherito. Pero de ese sí que no puedo hablar.

Sabías que...

Mecha jugó al handball en el Club Carlos Paz durante un año y medio. "Llegué como a buen puerto, me quería bastante el profe pero nunca se me dio bien el deporte", reconoce el propio rapero. En ese mismo sentido, el cordobés recuerda entre risas: "La única vez que jugamos partido contra otro club nos pintaron la cara mal". La química grupal fue el hecho que resalta Mecha entre los motivos por los que no tuvieron un gran partido aquella vez.

Si no conocés a Mecha, te recomienda que arranques escuchando Para mi ft Pando o con su batalla de FMS Argentina contra Dtoke