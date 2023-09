El Festival Internacional de Literatura Filba presentó los detalles de su enérgica programación

El Festival Internacional de Literatura Filba se realizará del 27 de septiembre al 1 de octubre en distintas sedes porteñas con la participación de invitados internacionales como el estadounidense Jonathan Franzen, el rumano Mircea Cărtărescu, la italiana Francesca Manfredi y la eslovena Renata Salecl como parte de una programación potente y exhaustiva que se entrega al enigma de la literatura por sobre la cultura perfeccionista de máquinas y algoritmos.

Durante cinco días dedicados a la literatura, a los libros y a la puesta en común entre el público y autores y autoras, el Filba internacional celebra su decimo quinta edición con una programación repleta de talleres, lecturas, bitácoras, recitales poéticos, performances, música, conversaciones, clases magistrales y hasta una biblioteca abierta con trueque de libros.

"La literatura no nace del lenguaje, tampoco de los libros. Allí es donde desemboca. La literatura viene de una sed primera que no puede ser saciada: la sed humana de querer y no poder entender; de necesitar contar y ser contado", presenta el Filba en un comunicado de prensa.

Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

Esta nueva edición busca responder algunos interrogantes sobre la relación de la literatura con el tiempo presente: "¿Qué es lo que podría reemplazar la literatura? ¿La imaginación más o menos trillada de una Inteligencia Artificial? ¿Las soluciones narrativas de un algoritmo alimentado a datos de consumo? ¿La poesía construida verso a verso a base de algún fetichismo tecnológico? ¿Podría ocurrir eso?", son algunas de las preguntas planteadas.

Entre los invitados internacionales que llegarán a Buenos Aires, figuran el estadounidense Jonathan Franzen, autor de libros como "Las correcciones" que han sido leídos como incisiva radiografía del tiempo en que vivimos; el más importante escritor contemporáneo rumano, Mircea Cărtărescu; o la ensayista eslovena Renata Salecl, quien dialogará sobre el resquicio de lo humano en este paradigma de algoritmos y libertades condicionadas por el mercado el viernes 29 a las 18.30 en la Biblioteca del Malba.

También serán parte del Filba: Francesca Manfredi (Italia), quien publicó su primer libro en la editorial Fiordo titulado "Un imperio de polvo", también Brenda Navarro (México), Lucía Lijtmaer (España), Simón López Trujillo (Chile), Alia Trabucco Zerán (Chile), Clément Bondu (Francia), Thibault de Montaigu (Francia), Daniela Tarazona (México), Nancy Huston (Francia) y David James Poissant (Estados Unidos).

Tarazona, por ejemplo, el jueves 28 a las 11 dará un taller de narrativa en la Alianza Francesa donde compartirá herramientas posibles en la construcción de personajes a través del juego y la invocación.

De la partida nacional, estarán Rafael Spregelburd, Mariano Blatt y Gabriela Massuh, que compartirán una conferencia performática a tres voces a modo de inauguración del festival. La cita es 19.30h en el Auditorio del Museo de Arte Latinoaméricano de Buenos Aires (Malba).

También estarán Camila Sosa Villada, Alejandra Kamiya, Federico Jeanmaire, Beatriz Vignoli, Sergio Olguín, Jorge Consiglio, Juan José Becerra, Juan Mattio, Inés Fernández Moreno, Fernán Mirás y Félix Bruzzone.

El sábado 30 a las 15h en la sede porteña del Centro Cultural Kirchner habrá tiempo para aprender cómo contar una historia en un poema en el taller de poesía de Claudia Masin a partir de textos de poetas contemporáneos.

Dos horas más tarde, en el el Salón de Honor tendrá lugar una Clase Magistral "Fracasa mejor. Errar, una ruta a la creación" a cargo del dramaturgo y director Mauricio Kartún. Con el objetivo de aprender a aprovechar la energía del error para animarse a fluir arriesgando.

Marcelo Vera, Lucía Lijtmaer, Andrés Gallina y Eugenia Pérez Tomas realizarán un recorrido literario por el barrio de Ortúzar y como cierre de esa jornada se presentará, a las 23.30 en Lalalá, la compositora Paula Maffia, que fusionará su música con su poesía.

Otro recorrido será por las salas del Malba, donde Thibault de Montaigu, Fernando Chulak y Nurit Kasztelan leerán un relato inspirado en una obra de la muestra "No habrá ninguno igual", de Edgardo Giménez.

El jueves 28 a las 18 h en el auditorio de la Alianza Francesa se realizará el panel "Las desobedientes" en el que Nancy Huston y María Sonia Cristoff dialogarán sobre los caminos recorridos, los libros que las acompañaron y el vínculo con la escritura.

En esta nueva edición no faltará un clásico del Filba: una noche de poesía que invita a la escucha y a la cadencia del verso. Leerán también en voz alta Clément Bondu, Lorena Vega, Paula Marull, quienes compartirán fragmentos de sus obras "El Porvenir", "Imprenteros" y "Lo que el río hace", respectivamente.

Bondu leerá el miércoles 27 junto a Yamila Begné, David James Poissant y Alia Trabucco en el auditorio del Malba a las 18h.

El viernes 29 a las 23 h el Filba tendrá, como si fuera poco, una fiesta en el Club 911 y el domingo, la cúpula del Centro Cultural Kirchner será testigo de la lectura de Gabriela Cabezón Cámara compartirán un fragmento de "Las niñas del naranjel", su novela más reciente.

También resplandecerá la lectura de Camila Sosa Villada de su último libro "Tesis sobre una domesticación", una novela sobre una familia aparentemente feliz que pronto estalla en mil pedazos.

En esta edición, el Filba vuelve recargado y descarga toda su potencia en cinco sedes: Museo Malba, Fundación Santander, Centro Cultural Kirchner, Alianza Francesa, Tai, Club 911 y Lalalá. Para más información e inscripciones ingresar a la página web del festival: https://filba.org.ar.

Con información de Télam