El dramaturgo y director Mauricio Kartun será homenajeado en la Feria del Libro

Dramaturgo, director y docente, Mauricio Kartun será protagonista mañana de un homenaje, organizado por el gobierno de la Provincia de Buenos Aires, en el que entregará una distinción por su trayectoria en la sala Gorostiza de la 47° Feria del Libro de Buenos Aires que hasta el 15 de mayo se celebra en el porteño predio de La Rural.

Kartun (San Martín, 1946) acaba de publicar su primera novela "Salo solo. El patrullero del amor", editada por Alfaguara, en la que el protagonista es un hombre llamado Salomón Goldfarb que está por cumplir 70 años, enviudó y decide retomar el universo de las citas. Antes del homenaje que se realizará mañana a las 20, el autor presentará este libro hoy a las 20 en la sala Victoria Ocampo en una conversación con la periodista y crítica teatral Mercedes Méndez.

Kartun escribió, desde 1973 hasta la fecha, alrededor de veinticinco obras teatrales entre originales y adaptaciones. En su obra se encuentran: "Chau Misterix", "La casita de los viejos", "Pericones", "Sacco y Vanzetti", "El partener", "Desde la lona", y "Rápido Nocturno, aire de foxtrot", que son algunas de las más representadas y publicadas, en la Argentina y en el extranjero.

"En los últimos años, los jóvenes y no tan jóvenes descubren que hay pocos lugares de libertad, hay pocos lugares donde uno pueda salir de la corporación. ¿Cuándo podes salir de la corporación si uno está conectado todo el tiempo? Si te levantas y no tenés internet, sos capaz de tirar un sillón por la ventana. Estamos en un estado ansioso de dependencia y frente a eso, aparecen lugares donde se siente la libertad de lo que puede crearse desde el propio espacio corporal. El teatro es una de esas condiciones, el teatro no es otra cosa que un cuerpo emocionado, atravesando un espacio y bañado por una luz. Es un acto de omnipotencia extraordinaria", decía en una entrevista al ministerio de cultura nacional hace unos meses.

Sus obras ganaron en Argentina los premios más importantes: Primer Premio Nacional de Literatura Dramática, Primer Premio Municipal de Teatro, Konex de Platino, ACE de Oro de la Asociación de Cronistas del Espectáculo, Premio de Honor Argentores, Premio a la Inteligencia de los Argentinos Perfil, Prensario, Fondo Nacional de las Artes, Teatro del Mundo, Léonidas Barletta, María Guerrero, Teatro XXI, Pepino el 88 y Trinidad Guevara.

Creador de la Carrera de Dramaturgia de la Escuela Metropolitana de Arte Dramático de la Ciudad de Buenos Aires (EMAD), allí es responsable de su cátedra de Taller y de la coordinación pedagógica. Es docente de la Universidad Nacional del Centro en cuya Facultad de Artes es titular de las cátedras Creación Colectiva y Dramaturgia.

En la Carrera de Promoción Teatral de la Universidad de las Madres de Plaza de Mayo fue titular de la materia Escritura Teatral y dictó en la Escuela de Titiriteros del Teatro Gral. San Martín la materia Dramaturgia para títeres y objetos.

En su recorrido pedagógico en su país y en el exterior también brindó innumerables talleres y seminarios en España, Brasil, México, Cuba, Colombia, Chile, Venezuela, Uruguay, Bolivia y Puerto Rico.

En el año 2014, la Universidad de Buenos Aires lo galardonó con un Profesorado Honoris Causa. En 2017, fue designado Doctor Honoris Causa por la Universidad Nacional de San Martín. Alumnos formados en sus talleres se han hecho acreedores a la fecha a más de cien premios nacionales e internacionales en la materia.

Por consultas y para entradas al evento de mañana, se puede escribir a industriascreativasbap@gmail.com

Con información de Télam