Salió a la luz un nuevo video de Florencia Peña con un cantante: "Les presento"

Salió a la luz un nuevo video de Florencia Peña con un cantante.

Flor Peña fue noticia una vez más por un increíble video donde se la ve como dupla artística de un reconocido cantante que será su partenaire en el musical Mujer Bonita, próximo a estrenarse en mayo del 2025. El anuncio que nadie se imaginaba y el debut teatral de un popular artista.

A primera hora de este lunes salió a la luz la foto del afiche promocional de Mujer Bonita, la adaptación teatral de Ricky Pashkus sobre la icónica película que protagonizaron Julia Roberts y Richard Gere. La comedia musical que en esta versión local está protagonizada por Florencia Peña encontró a su Richard Gere y no es Benjamín Vicuña, como se pensó en un principio. El cantante Juan Ingaramo fue anunciado en el rol de compañero artístico de la actriz y conductora, ya un sello de éxito en la comedia musical.

"Les presento a Vivian, un personaje soñado. Feliz y entusiasmada con lo que se viene", anunció Flor Peña en una foto caracterizada como la trabajadora sexual que se enamora perdidamente de un exitoso empresario. Minutos después, la cuenta de Instagram oficial de la obra compartió un video de la sesión de fotos del musical y deslizó: "Esta pareja va a dar que hablar".

La trama gira en torno a Edward Lewis, un exitoso magnate de negocios interpretado por Richard Gere, quien, tras una discusión con su novia, se encuentra en la necesidad de tener compañía para una reunión de negocios en Los Ángeles. En un giro ambivalente, decide llevar a Vivian Ward, una enérgica trabajadora sexual de Hollywood interpretada por Julia Roberts, al hotel. Lo que comienza como un acuerdo transaccional de una semana a cambio de 3,000 dólares se transforma en una historia de amor única. A medida que Edward y Vivian pasan tiempo juntos, descubren sentimientos inesperados que desafían las barreras socioeconómicas y cambian sus vidas para siempre.

El éxito de Flor Peña con el musical de Mamma Mia!

Durante el 2024 Flor Peña protagonizó el musical de Mamma Mía! con éxito absoluto de público y localidades vendidas. "En Mamma Mía! mi versión es totalmente actoral y defendiendo esta historia bastante feminista y matriarcal, es una mina que decide sobre su vida, su maternidad y se la banca sola. Y a priori lo que podría parecer una historia media pelotuda, donde muchos pueden pensar que es solo una excusa para poner las canciones de ABBA -que, dicho sea, es algo que existe porque he visto versiones que son una excusa-, se convierte en un espectáculo teatral que empatiza con los espectadores y los conmueve", había indicado la actriz en una entrevista con El Destape.

"Yo soy la reina de traer a la Argentina cosas que fueron éxito en el mundo. Cuando hice La Niñera, antes de empezar a filmarla las críticas decían que era imposible que la hiciéramos bien porque Fran Drescher es una genia y además no teníamos los mismos códigos de comedia, y el resultado fue una hermosa experiencia no solamente exitosa en cuanto al rating sino en cuanto a mí como comediante. Con Casados con hijos pasó algo similar y le dimos vida a una serie que fue éxito en Estados Unidos a lo largo de 10 temporadas, con Sweet Charity seguí los pasos de Shirley McLaine que se había ganado el Oscar, en Cabaret hice lo mismo con Liza Minelli… tengo como un expertise en tratar de encontrarle a todos los personajes que han hecho otras actrices mi propia versión y siempre salí airosa de eso, no me comparan", agregó.