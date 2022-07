La furia de Doja Cat contra un actor de Stranger Things: "Mierda de rata"

El actor Noah Schnapp reveló un dato privado sobre un enamoramiento de Doja Cat con uno de sus compañeros de elenco y la cantante lo fulminó en un vivo de Instagram.

Noah Schnapp, quien interpreta al atormentado Will Byers en Stranger Things, expuso quién de todos sus compañeros de elenco es el crush de Doja Cat y la cantante lo fulminó en un vivo de Instagram, criticando su proceder. Quién es el actor del éxito de Netflix que le gusta a la rapera estadounidense.

El escándalo inició cuando Schnapp usó su cuenta de Instagram para mostrar el divertido pedido que le hizo Doja Cat tras el lanzamiento de Stranger Things 4, en referencia a uno de sus compañeros de la serie: “¿Podés decirle a Joseph que me invite a salir? Esperá, ¿tiene novia?”. De esta forma, el actor evidenció que a la rapera le gusta Joseph Quinn -quien encarnó a Eddie Munson, el erróneamente apuntado como responsable de los asesinatos de Vecna- y su estrategia para conseguir una cita.

Schnapp no se percató en la magnitud que alcanzaría la revelación amorosa y la viralización de la captura llegó hasta la mismísima Doja Cat, quien se mostró indignada por la filtración del comentario. “El hecho de que Noah hiciera eso, que compartiera una conversación privada entre los dos, es increíblemente inconsciente socialmente y pésimo. Es casi como ser una víbora, como mierda de rata”, sentenció, en un vivo de Instagram.

Además, la rapera no dudó en menospreciar al actor, al referirse a él como "un niño inconsciente", y arremetió: “No voy a decir nada más sobre todo el maldito asunto de Noah Schnapp. Creo que, para ser justos, tenemos que tratar de no enfadarnos demasiado. Noah es un niño, ni siquiera sé cuántos años tiene, pero seguramente no llega a los 21″.

Stranger Things 4: el apasionado beso que no estaba en el guion

Luego de que Joyce y Murray viajan a Rusia para salvar a Jim de una muerte segura en manos de un Demogorgon, los personajes escapan de la prisión y consiguen refugio momentáneo en un depósito, a la espera de un llamado que resuelva sus problemas y los lleve de regreso a Estados Unidos. En ese momento de intimidad, con la amenaza soviética acechándolos, Jim y Joyce se trenzan en un apasionado beso y se entregan al amor.

Según la cuenta oficial de los guionistas de Stranger Things, ese beso no estaba en el guion y fue totalmente improvisado por los actores. "Este beso no estaba escrito, Winona y David lo añadieron el día de la grabación", tuitearon, desatando una catarata de reacciones eufóricas de los fans.

Lo cierto es que tanto Winona Ryder como David Harbour están en buenos momentos amorosos, cada uno con sus respectivas parejas. La actriz está en pareja con el diseñador de moda Scott Mackinlay Hahn, desde el 2011, y el actor está casado con la compositora y cantante británica Lily Allen, desde el 2020.