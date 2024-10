Cómo se gestó el flashmob de la UNA contra el ajuste de Milei con "Fanático" de Lali

Estudiantes de la UNA bailaron 'Fanático' de Lali en contra de Milei.

El pasado miércoles, un grupo de estudiantes de la Universidad Nacional de las Artes (UNA) realizó un vibrante flashmob en Plaza Once, en defensa de las universidades públicas utilizando la popular canción "Fanático" de Lali Espósito, con el objetivo de visibilizar su reclamo en un contexto político complejo, especialmente en contra de las políticas del candidato presidencial Javier Milei, cuyas propuestas generaron preocupación en el ámbito educativo.

La elección de "Fanático" no fue casual: la letra de la canción refleja un fuerte contenido político que resuena con las demandas de los estudiantes, quienes defienden el acceso y la calidad de la educación pública en Argentina. A través de esta actuación, los estudiantes expresaron su compromiso con la educación y su rechazo a cualquier intento de desmantelar el sistema universitario.

"La idea del flashmob surgió de todos los areas que conforman la institución: docentes, estudiantes, graduados que son parte de la comunidad del Departamento de Artes en Movimiento de la UNA y en ese encuentro y acuerdo colectivo pensamos que era una buena manera de visibilizar la situación de las universidades nacionales y de la UNA en particular. Y qué mejor forma de hacerlo que mostrando las capacidades artísticas de nuestros estudiantes y docentes", aseguró a El Destape María Martha Gigena, Decana de la UNA.

Luego, agregó: "La música de Lali la elegimos de forma unánime. Consideramos que desde una perspectiva de alegría y energía planteaba también una posición que expresa de alguna forma el convencimiento de que hay modos del arte que manifiestan la protesta desde un lugar de respeto, pero también muy contundente".

El video de la coreografía se viralizó y la respuesta de Lali fue rápida y significativa. A través de Twitter, la artista mostró su apoyo a los estudiantes con un corazón negro, reafirmando la conexión entre su música y la lucha social. Este gesto fue recibido con entusiasmo por parte de los jóvenes, quienes ven en la artista una aliada en su defensa de la educación pública. Los estudiantes de la UNA continúan organizándose y movilizándose para asegurar que la educación pública siga siendo un derecho accesible para todos.

Las 5 indirectas de Lali a Javier Milei en su nuevo video

La actriz y cantante Lali Espósito lanzó Fanático, una nueva canción que no para de sumar miles de visualizaciones y que esconde algunas indirectas al presidente Javier Milei, quien atacó en reiteradas oportunidades a la artista argentina. Un repaso por 5 momentos del videoclip de Fanático que evidencian referencias directas al escenario sociopolítico actual en el Gobierno del referente de La Libertad Avanza.

Lali Depósito

En febrero de este año, Milei brindó una entrevista a LN+ donde llamó a la artista "Lali Depósito" por haber participado en el Cosquín Rock, evento que se realiza todos los años en Córdoba y que tiene un fuerte apoyo del Gobierno de dicha provincia. “Todos los artistas que estuvieron ahí, como Lali ‘Depósito’, cobraron del Estado”, arremetió Milei en la entrevista llegando incluso a la artista, quien le respondió: "No conozco otra cosa que no sea trabajar y así me gano lo mío siempre. Vi en sus redes que pone en duda mi profesionalismo y destreza sobre el escenario. Sin ironía alguna y con ilusión lo invito a cualquiera de mis conciertos cuando quiera. Seria un placer tenerlo en el público y la pasaría muy bien. Se lo aseguro". Y el videoclip Fanático está grabado casi en su mayor parte en un depósito.

Lali y su referencia a "El Peluca"

En otro de los momentos de Fanático, Lali luce una peluca negra despeinada, en una picante indirecta a "El Peluca", apodo con el que los libertarios llaman a Javier Milei.

Un fanático enojado

Un aspecto no menor del videoclip de Fanático es que mientras Lali canta en un depósito se puede ver a un hombre vistiendo una campera negra de cuero, y con apariencia similar a la de Javier Milei, gritarle y gesticular mensajes enojados, algo que hace alusión directa al libertario.

Lali rockera

En uno de los primeros cruces entre el presidente Javier Milei y Lali Espósito, el libertario reveló que no conocía a la artista y expuso: “No sé quién es. Yo escucho a Los Rolling Stones, o escucho ópera. No soy muy idóneo en música popular”. Picante, Lali llenó el videoclip de Fanático con referencias a la mítica banda de rock Los Rolling Stones, desde su aspecto "rollinga" a algunos pasos de baile.

El mensaje de Lali a Milei

Si bien no cita a Milei, en una de las frases más contundentes de la canción Lali mira fijo a cámara y expresa: “Yo entiendo qué te pasa: sos tan solo un niño. Aunque te hagas el malo, te está faltando cariño. Yo no tengo enemigos y no los necesito”. No hacen falta referencias para percatarse que la artista podría estar refiriéndose al economista que gobierna el país.