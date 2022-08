Murió la actriz Anne Heche tras sufrir un violento choque con su automóvil

La actriz de 53 años sufrió un choque con su automóvil y fue declarada legalmente muerta en el estado de California.

Murió la actriz estadounidense Anne Heche, que el pasado 5 de agosto sufrió un choque con su automóvil. Si bien padece muerte cerebral y fue declarada legalmente muerta en el estado de California, aún continúa conectada a equipos de asistencia mecánica y su corazón sigue latiendo, informó el medio especializado Variety citando a su representante.

La actriz de Psycho y Seis días, siete noches continúa conectada a equipos de asistencia mecánica para que sus órganos sigan funcionando a la espera de que puedan ser donados y utilizados en caso compatibilidad para trasplante. Variety señaló que se informó que Heche puede ser desconectada de la asistencia mecánica entre el sábado y el martes próximos.

“Hoy perdimos una luz brillante, un alma amable y alegre, una madre amorosa y una amiga leal”, dijeron sus familiares y amigos en un comunicado, que reproduce el medio que cubre la información de Hollywood. “Anne será profundamente extrañada, pero vive a través de sus hermosos hijos, su icónico cuerpo de trabajo y su apasionada defensa”, continuó el texto.

“Mi hermano Atlas y yo perdimos a nuestra mamá”, dijo el hijo de Heche, Homer Laffoon, en un comunicado. “Después de seis días de cambios emocionales casi increíbles, me quedo con una profunda tristeza sin palabras. Ojalá mi mamá esté libre de dolor y comience a explorar lo que me gusta imaginar como su libertad eterna", agregó Homer.

Más temprano, un comunicado del representante de la actriz había informado que "debido al accidente, Anne sufrió una lesión severa de anoxia cerebral y permanece en coma, en estado crítico" y que no tenía expectativas de sobrevivir. "Hace mucho ella decidió donar sus órganos, y está siendo mantenida en soporte vital para determinar si alguno de los mismos resulta viable", había indicado el comunicado de su agente. Heche está internada en el Centro de Quemados Grossman, ubicado en el Hospital West Hills de California, desde el pasado 5 de agosto, cuando sufrió un choque con su auto mientras manejaba, presuntamente bajo la influencia de narcóticos -según el informe policial- en el barrio residencial de Mar Vista, en Los Ángeles.

Vida y trayectoria de Anne Heche

Heche estuvo casada con la actriz y presentadora Ellen DeGeneres y saltó a la fama a partir de su laureada participación en la telenovela Another World, además de protagonizar varios años después la serie Men in Trees. En tanto, en cine, la intérprete tomó parte en títulos como Donnie Brasco, Volcano, Sé lo que hicieron el verano pasado, Por la vida de un amigo, Return to Paradise, Mentiras que matan y en la remake de Gus van Sant de Psicosis, en la que recreó la famosa escena siendo acuchillada en la ducha.