David Bowie tendrá un espacio con material inédito en el Victoria and Art Museum en Londres

Más de 80.000 piezas de los archivos del icónico músico David Bowie fueron entregadas al Victoria and Albert Museum en Londres, que abrirá en 2025 un espacio dedicado a explorar el proceso creativo del artista británico.

Letras manuscritas, cartas, partituras, instrumentos y premios, pero también trajes como los del álbum "Ziggy Stardust" de 1972 o creaciones para la gira Aladdin Sane el año siguiente son algunos de los archivos que albergará este "David Bowie Centre for the Study of Performing Art" en el este de Londres.

Según destacó la institución en un comunicado, la entrega implica un acceso inédito "al proceso creativo de un innovador de la música, un ícono de la cultura tanto al gran público como a los investigadores".

A partir de 2025, el archivo de Bowie se podrá ver de forma gratuita. Estas piezas del artista, fallecido en 2016, también incluyen 70.000 fotos, impresiones y negativos y una serie de cuadernos íntimos de todas las épocas de la vida y la carrera de Bowie.

"El V&A está encantado de convertirse en el guardián de estos archivos increíbles y de poder mostrarlos al público", contó el director del museo, Tristram Hunt a AFP.

"Las innovaciones radicales de Bowie a través de la música, el teatro, el cine, la moda y el estilo siguen teniendo una gran influencia en el diseño y la cultura visual e inspiran a creadores como Janelle Monáe, Lady Gaga, Tilda Swinton o Raf Simons", agregó el director.

La operación fue posible gracias a los herederos de David Bowie y a una donación de 10 millones de libras esterlinas (12,1 millones de dólares) de la Blavatnik Family Foundation and Warner Music Group.

Sobre la colección, la curadora sénior de teatro y actuación del museo Kate Bailey dijo a The Art Newspaper: "Lo emocionante es que esta es una colección y un archivo de toda la carrera artística de Bowie. Vivió su vida como arte y su vida está archivada como arte. Muchos artistas actuales miran a Bowie; realmente fue liberador".

"Hay algunos artículos fascinantes. Podemos ver cómo Bowie escribió letras, cómo dibujó su propio vestuario. Hay un estilófono de Marc Bolan que Bowie usó en su grabación de Space Oddity ", cuenta Bailey sobre la colección que también incluye el abrigo Union Jack diseñado por Bowie y el difunto diseñador Alexander McQueen para la portada del álbum Earthling (1997).

Para la curadora, el archivo del músico "en el contexto de la colección más amplia de V&A es fascinante y encaja con nuestro cometido de arte, diseño y actuación. V&A East se trata de creatividad global e inspirar a la próxima generación de profesionales".

En 2013, el Victoria and Albert Museum inauguró la exposición "David Bowie Is" en la que incluyó carátulas originales del álbum, fotografías y videos extraídos del archivo de Bowie y resultó una de las más convocantes en la historia del museo. Desde 2017 adquirió un carácter itinerante y realizó una gira de diez paradas donde atrajo a 194,000 visitantes en el Museo de Arte Contemporáneo de Chicago y a 200,000 visitantes en el Centro Australiano para la Imagen en Movimiento en Melbourne.

Con información de Télam