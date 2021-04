Helen Hunt en la perturbadora Te veo, que puede verse en Netflix.

Mientras anuncian la desaparición de otro niño, la búsqueda incesante de un peligroso asesino serial cobra forma en un departamento policial de pueblo. En este escenario asfixiante vive una terapeuta (Helen Hunt), su marido policía (Jon Tenney) y su hijo adolescente (Judah Lewis), una familia al borde del quiebre y aparentemente acechada por fuerzas extrañas y sobrenaturales. Inquietante en todo momento Te veo no se conforma con la simpleza de ser una buena película de suspenso con ribetes de terror, y escala a un grado de originalidad pesadillesco que todos los seguidores del género amarán.

Cabe señalar que no se trata de un "estreno" ya que la cinta dirigida por Adam Randall salió a la luz en 2019. En ese entonces los comentarios de los pocos críticos que la vieron fueron muy buenos, aunque no ayudaron en la promoción. La llegada de Netflix al campo de juego y el relanzamiento de la película como "la nueva de terror con Helen Hunt" fueron el toque de gracia necesario para acercar a millones de suscriptores y fanáticos de los sustos al relato. La respuesta no se hizo esperar y Te veo escaló con rápidez al top de las tendencias de la plataforma. ¿Qué tiene para sobresalir en un género en el que se ha visto casi todo?

Para empezar, lo que arranca como una típica historia en la línea de sagas como La noche del demonio o Actividad Paranormal cambia de registro en su totalidad con ingeniosos trucos que despistan a los espectadores, los obligan a prestar atención y no despegarse de los pequeños detalles. Características que en una cinta de género podrían resultar tediosas (debido a las usuales demandas de sangre y sustos que prefiere el grueso de cinéfilos) pero que invitan a adentrarse en el universo retorcido y macabro de los personajes.

Te veo no destaca en absoluto por sus actuaciones (de hecho, ni la mismísima Hunt exprime lo mejor de sí) pero sí por su trama, diseñada como una pieza de relojería compleja, extraña, bien construida y narrada. Repleta de giros astutos. Una apuesta arriesgada que asusta y perturba. Hay que verla.

Te veo. Nuestra opinión: Muy buena.

Dirección: Adam Randall.

Elenco: Helen Hunt, Jon Tenney, Judah Lewis, Owen Teague y Libe Barer.

Disponible para ver en Netflix