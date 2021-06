Punto de no retorno: si nos organizamos, zafamos todxs

El documental argentino de Nicolás Capelli y Diego Corsini, con la investigación del viceministro de Medio Ambiente de la Nación Sergio Federovisky, propone un recorrido por los desastres ocasionados por la mano del hombre y advierte sobre los peligros a corto plazo en caso de seguir dañando al ecosistema.

Punto de no retorno, el documental del vice ministro de Medio Ambiente Sergio Federovisky.

Punto de no retorno, el documental del vice ministro de Medio Ambiente Sergio Federovisky.

Embadurnados en el drama social que significa vivir en un mundo dominado por el coronavirus -que, entre otras cosas, llegó para enseñarnos lo frágiles que somos ante las instancias de crisis epidemiológicas- no prestamos atención a una problemática que avanza silenciosa y a paso firme: el desastre climático ocasionado por la mano del hombre, que puede llevar a la extinción de la vida humana. Con trazo preciso y recursos dinámicos, el documental argentino Punto de no retorno se propone brindar herramientas estratégicas para un buen uso de las políticas públicas para cuidar el medioambiente.

La información es clara, los datos preocupantes: los indicadores empeoraron y si no se empieza a efectuar un cambio de conducta y comportamiento, el final es inevitable. No por eso hay que dejarse caer en una nube de pesimismo total pero sí entender que en esta instancia, la salida es colectiva. Punto de no retorno cuenta con la sobria dirección de Nicolás Capelli y Diego Corsini, junto a la investigación y conducción del viceministro de Medio Ambiente, Sergio Federovisky, quien oficia de guía, maestro y entrevistador de las diferentes voces de investigadores, catedráticos y científicos que dan sus elaboradas visiones panorámicas de la crisis a nivel global.

Entre gráficos que complementan los testimonios, se suceden ricos ejes de análisis en torno a la crisis climática. Sin dudas, el más doloroso lo protagonizan quienes dan cuenta de las zonas geográficas con temperaturas tan extremas que hacen imposible la vida humana o aquellas con regiones híper inundadas, consecuencia de un sistema de producción cruel. En el medio siempre están los intereses empresarios y la necesidad de mantener activo un sistema comercial que no mide los daños irreparables ocasionados al planeta.

Las respuestas escasean en Punto de no retorno, un documental que abre un abánico de interrogantes y alternativas muy cercanas a menos que decidamos actuar para revertirlas. Una llamada de atención necesariamente cruda.

Punto de no retorno. Nuestra opinión: Buena.

Dirección: Nicolás Capelli y Diego Corsini.

Investigación: Sergio Federovisky

Podrá verse gratis a partir de este sábado en pdnr.fundacionambienteymedio.org/.