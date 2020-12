Happiest Season: la comedia romántica que hacía falta en Navidad

"Happiest season", el nuevo hit navideño de Hulu.

En términos de cinefilia, diciembre es la época ideal para atiborrarse de clásicos navideños para acompañar el descorche de la sidra. Las historias con esta temática suelen no desviarse de un molde clásico que termina con finales felices que chorrean azúcar y buenos deseos. Todos los que llegan hasta instancias finales no esperan otra cosa y está bien que así sea. Aunque hay casos especiales en donde la película sorprende provocando un regocijo doble, tal como pasa en “Happiest season”. Lo nuevo de la plataforma Hulu se gana la atención por su notable escritura de personajes, a manos de un elenco cuya química es brillante. No es una comedia romántica perfecta, pero no está lejos de serlo.

Abby (Kristen Stewart), una joven que busca proponerle matrimonio a su novia Harper (Mackenzie Davis), es invitada por error a pasar Navidad en casa de los padres de su futura esposa, una pareja conservadora (Victor Garber y Mary Steenburgen) que desconoce la orientación sexual de su hija. Como un baldazo de agua fría, Abby deberá esconder el secreto de Harper para evitar que la reunión navideña no se descalabre. Lo bueno de “Happiest season” es que no solo se destaca por presentar un romance lésbico sino por el notable grupo de actores que maneja con soltura el timing para generar carcajadas sinceras. Apostando a actores poco populares, Hulu ganó en calidad.

Vale la pena remarcar que Kristen Stewart encuentra un rol a su medida componiendo a la perfección las frustraciones de una mujer obnubilada por un secreto incómodo. Sostiene su actuación transmitiendo comedia y vulnerabilidad para lograr una empatía inmediata en los espectadores. El hecho de que Hollywood se anime a contar películas LGBTIQ+ livianas y sin tener que matar a uno de sus protagonistas, ya es un logro que vale la pena mencionar. Hay otras realidades posibles. “Happiest season” emite un mensaje universal y que va más allá de la Navidad: el amor supera barreras y todo lo puede.

Es cierto, “Happiest season” no representa la historia de muchas personas LGBTIQ+ expulsadas de sus familias y estigmatizadas por creencias purulenta en base a odio disfrazado de religiosidad. Aún así, la película de Clea DuVall aporta la cuota de frescura humorística necesaria para lograr algún cambio de pensamiento. Es divertida, emotiva y merece un lugar en el podio de nuevos clásicos festivos.

“Happiest season”. Nuestra opinión: Muy buena.

Dirección: Clea DuVall.

Elenco: Kristen Stewart, Mackenzie Davis, Mary Steenburgen, Victor Garber, Allison Brie, Mary Holland, Dan Levy, Burl Moseley y Aubrey Plaza.

Disponible en Hulu.