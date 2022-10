Chongos violentos, tensión homoerótica y homofobia: las claves detrás de Los agitadores, la nueva película de Marco Berger

En el marco del Festival de cine Asterisco el cineasta Marco Berger presenta Los agitadores, un drama que visibiliza la homofobia y la violencia que ejercen los varones hetero cis y sus grupos de amigos.

En pleno verano argentino, cerca de fin de año, un grupo de amigos se junta para pasar unos días de pura euforia y fiesta. Sus juegos sexuales, a veces violentos, son su pasatiempo favorito. Una rara mezcla de homofobia y payasadas llena su tiempo libre. Beben, se divierten y hacen videos de sus compañeros desnudos y en situaciones sexuales. Sin embargo, bajo la superficie, los celos y la violencia comienza a surgir un retorcido triángulo de amigos. Los agitadores, la nueva película del reconocido director Marco Berger, explora un universo de chongos que engañan la mirada: pasando los planos de físicos torneados y las escenas de bromas y camaradería, se esconden bestias capaces de dar tarascones a quienes consideran putos, término que en el lenguaje de los rugbiers hetero cis es sinónimo de amenaza. En diálogo con El Destape, Berger adelantó su nueva producción a pocos días de la premiere argentina en el Festival Asterisco.

- ¿Cuál fue el disparador que te llevó a exponer la violencia que hay en los grupos de amigos?

Es un universo que ya había rozado en Taekwondo -esta idea de varones juntos de vacaciones, jodiendo- pero cuando ocurrió la muerte de Fernando Báez Sosa, en Villa Gesell, empecé a interesarme más en la violencia de estos hombres. Recuerdo que hasta se habían filtrado unos videos de ellos, filmados con un teléfono, pegándose con una cachiporra que le habían robado a la Policía en la playa, el día antes del asesinato. Son todos rugbiers y pensé que podía explorar ese mundo, donde por un lado se agarran las bolas pero por otra parte son muy homofóbicos. Ese juego de contradicciones está muy presente en muchos grupos de amigos. No fue la idea representar la muerte de Fernando, sino exponer esa violencia y deseo sexual reprimido de las clases sociales altas.

- La crítica fue el motor

Sí. Eso también puede leerse en los tonos que va adquiriendo la historia: la película hace un juego tramposo con la mente del espectador y la sensación, al principio, es 'como me voy a cagar de risa con estos pibes'. Después, esa sensación de comedia se va diluyendo cuando te encontrás con los grados de violencia que tienen y como van creciendo. En realidad, lo que pretendo es no separar a los monstruos y pensar que pueden ser los amigos o los primos de quien está siguiendo el relato.

- En Los agitadores los sujetos de deseo son muy hegemónicos, ¿harías una película con actores de cuerpos reales?

Por supuesto. Siempre pienso y me pregunto en torno a los debates en relación a qué y quiénes son deseables en el sistema. Creo que, en general, en mis películas mostré gente bella, pero no tantos cuerpos de gimnasio. En esta película en particular sí fue determinante, dado que busqué retratar pibes de clase alta, rugbiers, con cierta estética a mantener. Igual, por momento me sentí atrapado en un sistema sobre quienes sí tienen apariencia cinematográfica y quienes no: muchos de nosotros caímos en esa trampa y por eso mismo trato de deconstruirlo a la hora de armar los elencos. De hecho en Los amantes astronautas, mi próxima película, quise que los actores fuesen un reflejo de quienes realmente nos rodean en la sociedad.

- ¿Podés adelantar algo sobre Los amantes astronautas?

Es una comedia romántica, una apuesta fuerte que estoy dando porque estoy yendo por todo. En el arco de mis trabajos, Los amantes astronautas va en sintonía a lo que fue Platero, que era una comedia pura y dura donde había un lazo de risa entre el espectador y la película. Es muy difícil transitar el género y hacer reír. También, es una historia que me abre una puerta que yo cerré dado que me conecta con Plan B, película que llevó mi carrera de 0 a 100, me trajo muchas alegrías y mucha exposición, lo que me llevó a no querer repetir fórmulas de éxito en mis producciones. Pasaron 10 años y decidí volver a reproducir este camino, desde otro lugar.

Los amantes pasajeros es una comedia romántica de un gay y un hetero que se hacen amigos en la playa y que, medio como un juego, el heterosexual le dice a su exnovia -para reconquistarla- que su amigo es su novio. Es una clásica comedia de enredos.

Los agitadores. Nuestra opinión: Buena.

Dirección: Marco Berger.

Elenco: Bruno Giganti, Agustin Machta, Franco De la Puente, Iván Masliah, Facundo Mas, Iván Díaz Benítez, Carlos Carneglia, Denis Corat, Jordán Romero, Fernando de Simone, Melissa Falter y Gastón Frías.

Función premiere en Buenos Aires: sábado 29 de octubre a las 22 horas, en el Malba (Av. Figueroa Alcorta 3415, CABA). Próximas funciones a confirmar.