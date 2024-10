El antes y después de Ester Expósito: las fotos de la famosa actriz.

Ester Expósito es una de las nuevas estrellas de España. La actriz saltó a la fama con su papel de "Carla Rosón" en la serie juvenil Élite, y desde entonces no ha hecho más que escalar en popularidad, lo cual se refleja no solo en la taquilla de las producciones que protagoniza, sino, también, en las redes sociales.

La actriz española tiene solo 24 años, pero en su vida no es como la de cualquier joven de esa edad. Ha protagonizado diferentes momentos, marcados por el triunfo a escala mundial. A pesar de su corta edad, muchos se preguntan cómo era antes de ser famosa. A continuación te mostramos el antes y después de Ester Expósito a través de fotos.

El increíble antes y después de Ester Expósito: las fotos

Ester Expósito nació el 26 de enero de 2000 en Madrid, pero tiene raíces en Vivero, Galicia. Desde joven, mostró una inclinación por el mundo de la actuación y, a los 16 años, comenzó a formarse profesionalmente. Su talento fue reconocido prontamente, al recibir premios en los Premios de Teatro de Madrid en 2013 y 2015.

Ester Expósito de chiquita en Centro Médico.

Su carrera en la televisión inició en 2016, cuando debutó en la serie Vis a vis y, posteriormente, en Centro Médico. Sin embargo, el reconocimiento internacional llegó en 2018 con su papel de "Carla Rosón" en la popular serie de Netflix, Élite. Esta interpretación no solo le permitió ganar una enorme cantidad de seguidores, sino que también la catapultó al ámbito cinematográfico, participando en películas como Cuando los ángeles duermen y Tu hijo.

Ester Expósito en el papel de "Carla Rosón" en Élite.

Luego de su salto a la fama, Ester continuó su carrera enfocándose en el cine, en películas como La caza, Monteperdido, Alguien tiene que morir y Venus, que le valió el premio Fotogramas de Plata a Mejor Actriz. En 2023, volvió a destacar en el Festival de Cannes con su papel en la película mexicana Perdidos en la noche, y protagonizó la serie Bandidos, confirmando su talento y versatilidad.

El fenómeno de Ester se extiende también a las redes sociales, donde es una de las españolas más populares en Instagram, con 25,7 millones de seguidores. Por último, marcas de lujo como Yves Saint Laurent y Dolce&Gabbana la han elegido como su cara, transformándola en un ícono de la moda contemporánea.

Así luce Ester Expósito a sus 24 años.

En este sentido, durante los premios Bazaar Women of the Year 2024, Ester decidió hablar sobre los comentarios que recibe sobre su cuerpo: "El otro día he estado reflexionando sobre todas las formas de violencia que recibimos las mujeres y me di cuenta de lo normalizado que está que una persona se esconda atrás de una pantalla y una red social para criticar el cuerpo de una mujer y señalarla por ello".

Por último, opinó: "No se opina y menos públicamente sobre el físico de una persona. Lo hago por otras personas, otras chicas, que a lo mejor no las tienen o aunque las tengan, no tienen por qué aguantar esto, al igual que yo no tengo por qué aguantarlo".

Cómo es la cuenta de Instagram de Ester Expósito

La cuenta de Instagram de Ester Expósito es @ester_exposito, donde tiene más de 25,7 millones de seguidores. En su perfil de la famosa red social de la camarita, la actriz comparte fotografías y videos que van desde sus increíbles looks, pasando por imágenes en sets de filmación y trailers de sus películas y series.