Sebas Taits: Amor, desamor y humor

Sebas Taits es ilustrador, humorista e influencer. Se toma en chiste su vida amorosa, pero muy en serio sus viñetas. Miles de seguidores ya lo conocen en sus redes y ahora te lo presentamos en esta nota.

¿Siempre te tomaste con humor tu vida amorosa?

-No siempre, he sufrido por amor como cualquier persona pero de una manera u otra uno siempre sale adelante y tomarme las cosas con humor me ayudó mucho. Antes me tomaba una relación fallida o el mal de amores como una tragedia, hoy lo uso a mi favor y hago una viñeta para que te rías de eso.

¿Cómo empezaste con tus dibujos?

- Siempre digo lo mismo, “Escribo todas las palabras que quise decir y no pude”. Todo eso que no me animé a decirle a una ex novia, lo empecé a subir a mis redes. En un momento se me fue de las manos, un día tenía 100 followers, otro día 5 mil y, casi sin darme cuenta, llegando a los 300 mil entre Facebook e Instagram.

¿Qué sentís cuando ves que tu humor llega a tanta gente?

- Me emociona, la respuesta de la gente es increíble. Poder empatizar con personas que no conozco es genial, me hace sentir muy feliz. Que otra persona se apropie de una frase o viñeta mía y la use para una declaración de amor (¡ojalá que con más suerte que yo!), para decirle una indirecta a su ex o simplemente compartir un chiste con un amigo, es impagable.

¿Qué cuentan tus dibujos? ¿Cuáles son los temas más recurrentes?

- El personaje principal de mis viñetas es un “Sebas ilustrado y despeinado”, un personaje que no se guarda nada, muy parecido a mi pero más lindo y simpático, je. Un día le habla al amor, otro al desamor pero siempre se ríe de él mismo, quizá como lo hago yo en la vida real.

¿Qué es lo que más te cuesta dibujar?

- Me cuesta dibujar algo que no siento. Principalmente porque no soy un gran dibujante, solo intento transmitir mis sentimientos de un modo simple. Creo que escribir y decir las cosas de un modo sincero y con humor es lo que hizo que la gente me adopte con mucho amor.

¿Cómo te sentís cuando la gente comparte tu obra? ¿Sentís que sos una especie de influencer del humor romántico?

- La gente se siente identificada con lo que escribo. Las personas se quieren reír un poco, cuando el humor y el amor se juntan pasan cosas muy lindas. No tomarse todo tan en serio, al fin de cuentas “la vida es un chiste largo”.

¿Cómo convivís con las redes sociales?

- Sin las redes sociales sería muy difícil mostrar lo que hago. Las redes son la herramienta al servicio de las ideas. Antes, si un ilustrador no aparecía en un diario o una revista, era imposible darse a conocer. Hoy las redes nos permiten conectar con la gente. Me encanta responder cada uno de los mensajes que me llegan y poder interactuar con la gente. Me divierto mucho.

¿Cómo te va en el amor?

- Mi vida amorosa es una montaña rusa. El viaje es divertido, pero a veces te mareás, otras tenés miedo, otras ni te podes subir, otras no te querés bajar… Hoy estoy solo y soy feliz pero no te puedo decir cómo voy a estar mañana. Sí puedo decirte que voy a intentar que sea de la mejor manera posible, siempre.

¿Planes a futuro?

- Este año quiero editar mi primer libro, lo vengo postergando y es mi gran deseo. También quiero empezar a charlar con la gente, voy a empezar a hacer vivos en Instagram, quizá Twitch y obvio tratar de seguir robando una sonrisa a las personas. Lo mejor está por venir.