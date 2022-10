Alexandra Kohan: "La maternidad también es una apuesta de riesgo e incertidumbre"

En su tercer libro "Un cuerpo al fin" (Planeta), Alexandra Kohan pone en tensión la conjunción entre deseo y maternidad que se establece en la frase "la maternidad será deseada o no será" al señalar que "lo complejo de pensar la maternidad desde el deseo es que no se puede terminar de definir del todo antes del nacimiento del niño".

-Télam: Contás en el libro que fuiste una hija "no esperada, pero deseada", el lugar que tu familia hizo en un departamento para recibirte y cómo eso dejó una marca en tu historia. Durante los debates y las manifestaciones por la sanción de la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo ganó fuerza el slogan "La maternidad será deseada o no será". ¿Cuál es el riesgo de asociar la idea de deseo con la maternidad (Y la paternidad)?

-Alexandra Kohan: Bueno, los padres suelen quedar afuera de esa cuestión que se debate, como borrados. Lo complejo de pensar la maternidad desde el deseo es que no se puede terminar de definir del todo antes del nacimiento del niño. Por eso al hablar de mí, establecí este matiz entre esperanza y deseada que a mi me permite pensar muchas cosas. Hay muchas mujeres que tienen hijos sin haberlos deseado antes o hijos que nacen y dejan de ser deseados. Entonces, lo primero que hay que decir es que ante la posibilidad de un nacimiento, ese deseo "está por verse". Pero además ocurren otro tipo de singularidades: hay mujeres que desde siempre saben que quieren ser madres, otras que siempre supieron que no quieren serlo. Pero algunas, simplemente no lo saben y, en verdad, no hay un modo de saberlo porque la maternidad también es una apuesta de riesgo e incertidumbre.

Con información de Télam