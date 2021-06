El Marginal 4 y 5: todos los detalles y cuándo se estrena la nueva temporada

En los últimos días terminaron de grabar la cuarta temporada y empezaron con la quinta entrega.

Comenzaron las grabaciones de la quinta temporada de El Marginal en Buenos Aires. La serie carcelaria se está realizando a cabo en una ex fábrica textil del barrio de Almagro donde construyeron la nueva cárcel "Puente Viejo" y con rigurosos protocolos para evitar contagios de coronavirus. La semana pasada, el equipo de la serie terminó de filmar lo que serán los nuevos capítulos de la cuarta temporada con el regreso del protagonista de la primera entrega, Pastor, interpretado por Juan Minujín.

De hecho, uno de los directores Alejandro Cancio fue quien publicó algunas instantáneas desde el set durante el mes de abril. En una fotografía, se lo puede ver junto a Nicolás Furtado, quien da vida a Diosito y a Minujín. Por otra parte, Netflix que tiene los derechos para difundir la serie, también compartió un video en dónde se vio cómo es la cárcel Puente Viejo, donde transcurre esta última temporada.

La historia volverá al comienzo. Es decir que se situará unos meses después de la entrega número uno. Los hermanos Borges y James recibieron condena a cadena perpetua y desde la prisión deciden enviarlos a Puente Viejo, uno de los complejos de máxima seguridad. Allí se encontrarán con alguien a quien bien conocen, Miguel.

No obstante, no se ha revelado mucho más respecto a su argumento. Lo que sí se sabe es que, además, de Minujín y Furtado volverán a la serie Clausio Rissi, Martina Gusmán y Gerardo Romano. Pero eso no es todo. Rodolfo Ranni y Julieta Zylberberg se suman al elenco.

La temporada 4 aún no tiene fecha de estreno pero, dado que ya se ha retrasado más de lo esperado, tal vez llegue a finales de este año. Lo interesante es que para aquellos que vivan en Argentina, la TV Pública pondrá al aire nuevamente la primera entrega desde este martes 15 de junio a las 23 horas. A su vez, si te encuentras fuera del país y quieres ver la serie, no te preocupes que en Netflix están todos los episodios.

Asimismo, Minujín también reveló que habrá temporada 5 de El Marginal. Lo hizo a través de una foto en Instagram, donde mostró la primera hoja del guion. "El Marginal, Cap 1. T5", escribió en el epígrafe de la publicación.