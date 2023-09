Ariana Grande, Guillermo del Toro y Amanda Gorman en contra de la prohibición de libros en EEUU

Más de 175 artistas, músicos, animadores, escritores y directores de cine estadounidenses entre los que se encuentran la cantante Ariana Grande, el director Guillermo del Toro, el actor Mark Ruffalo y la poetisa y activista Amanda Gorman firmaron una carta abierta pidiendo a Hollywood que utilice su influencia para oponerse a la prohibición de libros, una tendencia que se incrementó el año pasado, en bibliotecas y escuelas de ese país.

La carta, encabezada por el presentador de Reading Rainbow, LeVar Burton, y publicada a través de la organización de defensa política MoveOn Political Action, denuncia la prohibición de libros en las escuelas estadounidenses como un "comportamiento restrictivo" que es "antitético a la libertad de expresión" y advierte sobre el "efecto paralizador" que las prohibiciones, a menudo implementadas a nivel local, pueden tener "en el campo creativo más amplio".

"No podemos enfatizar lo suficiente que estos esfuerzos de censura no terminarán con la prohibición de libros", afirma la carta, publicada por el diario británico The Guardian.

En las bibliotecas y escuelas de Estados Unidos, la prohibición de libros se incrementó en 2022, en especial los títulos relacionados con la comunidad LGBTQI+ y las personas afrodescendientes, entre ellos clásicos como "The Bluest Eye" de Toni Morrison y "The Handmaid's Tale" de Margaret Atwood, y obras más recientes como "Este libro es Gay" de Juno Dawson y "Gender Queer" de Maia Kobabe.

Si en 2021, los libros cuestionados llegaron a ser 1.858, el año pasado el número ascendió a 2.571 títulos, un 40% más. El incremento se debe a las quejas elevadas por padres, activistas, funcionarios de las juntas escolares y legisladores que cuestionan el acceso de los niños a determinados libros, según la Asociación Estadounidense de Bibliotecas (AEB).

Esta situación se ve facilitada por leyes que lo permiten y por el accionar de grupos conservadores en Tennessee, Utah y Florida, uno de los estados donde el conflicto escaló más y derivó en acusaciones a bibliotecarios por considerar que promueven obscenidades y hasta la pedofilia, muchos de los cuales recibieron amenazas por negarse a retirar textos.

"Es sólo cuestión de tiempo antes de que los ideólogos regresivos y represores cambien su enfoque hacia otras formas de arte y entretenimiento, para promover sus ataques y esfuerzos por convertir a las comunidades marginadas en chivos expiatorios, particularmente las personas bipoc y LGBTIQ+", agrega la misiva, cuya publicación coincide con el Mes Nacional del Libro Prohibido.

"Nos negamos a permanecer en silencio mientras un campo creativo está sujeto a prohibiciones opresivas", continúa la carta. "Como artistas, debemos unirnos, porque una amenaza a una forma de arte es una amenaza para todos nosotros".

La carta insta a los firmantes a "unirse a nosotros para luchar contra estas prohibiciones de libros, apoyar industrias creativas libres y abiertas -independientemente de desacuerdos personales o ideológicos- y usar su voz a nivel local para detener estas prohibiciones en sus distritos escolares".

"La libertad artística tiene poder y nos negamos a permitir que políticos draconianos nos la quiten", concluyen los firmantes entre los que también figuran Idina Menzel, Gabrielle Union, Abigail Disney, Andy Cohen, Judd Apatow, Margaret Atwood, Padma Lakshmi y Sharon Stone.

"Es vergonzoso que estemos prohibiendo los libros en este país, en esta cultura, en esta época. Y es peligroso que un puñado de personas decidan que cualquier libro sobre personas negras y queer genera división", dijo Burton al Hollywood Reporter, que fue el primero en informar sobre la carta. "Hacemos un llamado a todos a unirse a nosotros para alzar la voz para defender la libertad artística, abrazar la historia multicultural y poner fin de una vez por todas a la prohibición de libros".

La organización de investigación Pen America registró más de 4.000 impugnaciones y prohibiciones de libros en distritos escolares desde junio de 2021. En Texas, hubo 1.269 intentos de censura documentados para restringir 2.571 títulos únicos en 2022, la cifra más alta jamás registrada por la AEB.

La carta está relacionada con la biblioteca móvil Banned Bookmobile de MoveOn, que lanzó una gira por varias ciudades este verano para distribuir libros prohibidos de forma gratuita en Florida, donde se registró un aumento en las restricciones de contenido. La biblioteca reanudará su gira en varios estados más, incluidos Carolina del Sur, Virginia y Georgia, en octubre.

Con información de Télam