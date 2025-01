Sol Cirocco, una de las bailarinas más destacadas de la escena urbana: "El éxito es tan efímero que genera una sensación de vacío cuando las luces se apagan"

El crecimiento exponencial de la escena urbana argentina en los últimos años trajo aparejado el crecimiento de diversas disciplinas relacionadas a la industria musical. Y entre ellas, una de las más destacadas sin dudas es Sol Cirocco, bailarina que fue parte de algunos de los videoclips más virales, pero que a la vez también sabe detenerse y analizar el presente y lo que implica su trabajo. "En un medio tan competitivo, las expectativas son tan altas que uno termina sintiendo que nunca puede dejar de ser excepcional. Y eso es muy desgastante", se sinceró la bailarina.

Además de trabajar en algunos de los clubes y eventos más importantes del país (Electronic Music, Mandarine Park, Tequila Club, Club Araoz, y Palacio Alsina), Sol Cirocco participó en videoclips de los artistas más reconocidos y populares de la escena urbana local. La bailarina suma más de 100 millones de reproducciones gracias a su labor en videos de nada menos que Wanda Nara, Alejo Isaakk, Lolo OG, Gusty Dj, Ecko, Lauty Gram, Oscu, y L-Gante, entre otros.

Sol Cirocco junto a Wanda Nara en el videoclip de Money.

Lejos de ser nueva en el medio, Sol Cirocco logró alcanzar una sólida formación en danza y comedia musical, comenzando en 2015 con un seminario en la Escuela Laura Fidalgo. Sus estudios continuaron con una carrera integral de danza en la Escuela Reina Reech (2015-2017). Además, entre 2018 y 2022 se formó en danza y acrobacia en Studio Flavio Mendoza. Pero el baile no es la única de sus inquietudes, ya que desde 2021 cursa la carrera de Diseño de Indumentaria en la Universidad de Palermo.

"Después de recibirme como bailarina en el estudio de Flavio Mendoza comencé a trabajar en Club Araoz como bailarina y luego de unos meses en Blackcream, donde conocí a Ivana Salas. Ella me vio bailar y me pidió ser bailarina de Black. Ivana fue quien me sumergió en todo el mundo de los videoclips de artistas de Argentina y me abrió muchas puertas", resume Sol Cirocco respecto a cómo llegó a trabajar con algunos de los artistas más importantes de la escena urbana. Centrada, la bailarina reconoce: "En un medio tan competitivo, las expectativas son tan altas que uno termina sintiendo que nunca puede dejar de ser excepcional. Y eso es muy desgastante".

En ese sentido, Sol también explica que los sacrificios personales, las horas de ensayo y las críticas a veces pesan tanto a nivel mental que siente que "nunca es suficiente". "El verdadero desafío no es solo alcanzar el éxito, sino mantenerse fuerte frente a las incertidumbres que vienen con la carrera artística", agrega la bailarina, que desde joven debió aprender que la danza no solo exige técnica y perseverancia sino también la suficiente fortaleza interna para enfrentar los vaivenes del oficio.

“A veces, el éxito en el escenario es tan efímero que genera una sensación de vacío cuando las luces se apagan”, cierra Sol Cirocco, quien a las problemáticas de una carrera muy exigente, debió sumar una brutal exposición en redes sociales. Pese a las inseguridades que traen estas situaciones, la bailarina supo reponerse para volver al ruedo y seguir siendo una de las profesionales más destacadas de su rubro.

