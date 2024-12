Murió Beatriz Sarlo: así fueron sus últimos meses antes de perder la vida

Cómo fueron los últimos meses de Beatriz Sarlo antes de morir.

Beatriz Sarlo murió a los 82 años y la noticia causó un gran impacto en el ambiente de la cultura. La periodista, escritora y ensayista fue reconocida y premiada en el ámbito de la literatura y se supo cómo atravesó los últimos meses antes de perder la vida tras haber estado permanecido en el Sanatorio Otamendi.

En horas de la mañana del martes 17 de diciembre, Beatriz Sarlo murió a los 82 años. Durante su extensa carrera fue distinguida en diferentes ámbitos y reconocida con premios a la trayectoria en lugares como el Fondo Nacional de las Artes y la Academia Nacional de Periodismo mientras que recibió premios como el Konex, el José Donoso y el Internacional Pedro Henríquez Ureña (República Dominicana) o el Orden do Merito Cultural (Brasil), entre otros.

Una de sus últimas declaraciones públicas fue en septiembre de 2024, cuando dialogó con el programa Modo Fontevecchia y apuntó contra el gobierno de Javier Milei. "No puedo conectar la inflexión del apoyo mayoritario a Milei con el apoyo mayoritario del Papa porque me parecen personajes diferentes. Es probable que, a medida que no acumule el éxito que prometió, comportándose de un modo completamente diferente al Papa, va a perder esos apoyos. La gente vota por aquellos que los convence de sus medidas de gobierno", había dicho.

Además, según pudo averiguar El Destape, este último tiempo estaba "guardada": no solía salir de su casa y hasta rechazaba invitaciones a distintos programas y/o charlas. Por lo que se supo, Sarlo se encontraba internada en el Sanatorio Otamendi, aunque se desconocen los motivos de su hospitalización y su posterior deceso.

La carrera de Beatriz Sarlo

La socióloga y docente, nacida el 29 de marzo de 1942, se recibió a los 26 años como licencia en Letras, en la Universidad de Buenos Aires (UBA). Tuvo una breve militancia política en el peronismo de la CGT de los Argentinos y luego, pasó al Partido Comunista Revolucionario. Comenzó a trabajar en el Centro Editor de América Latina y en la década del '70, formó parte de la dirección de la revista Los Libros. Durante 30 años, entre 1978 y 2008, dirigió la revista Punto de vista -órgano de divulgación de nuevos enfoques teóricos en el campo de las ciencias sociales, la cultura y la literatura-. Además, escribió en La Nación, Perfil y la revista Noticias. Entre 1983 y 2003, fue docente de Literatura Argentina en la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA; luego dictó diversos cursos en las universidades de Columbia, Berkeley, Maryland y Minnesota.

A lo largo de su vida y trayectoria, se mostró muy crítica con la política argentina. Por ejemplo, en 2012, firmó un comunicado junto a otros intelectuales nacionales donde apuntó contra la forma en que los diversos gobiernos argentinos llevaban adelante la cuestión Malvinas, asegurando que "los habitantes de las islas son sujetos de derechos y merecen ser escuchados".

Beatriz Sarlo tenía 82 años y se encontraba internada en el Sanatorio Otamendi.

Asimismo, la ensayista hizo lo propio firmando un segundo documento donde desaprobó que el 2 de abril sea declarado "Día del veterano y los caídos en la guerra de Malvinas". Según señalaron los firmantes, la elección de la fecha "es un ejemplo claro de la ambigüedad oficial en relación a la guerra, ya que no se deja de execrar a la dictadura pero -por otro- se instituye la recordación de esa guerra como parte de una justicia que implica aceptarla (en la historia argentina) como episodio positivo a ser rescatado, más allá de lo que pretendían sus ejecutores".

También cargó contra el gobierno de Mauricio Macri, asegurando que el líder del PRO "gobierna para ricos y empresarios" y puso, a lo largo de sus cuatro años de gestión, "en último lugar, la necesidad de los pobres". Mientras que, en mayo del 2022, ya había alertado por el entonces diputado -y actual presidente-, Javier Milei. "Es lo más peligroso que hay, porque el populismo es una tendencia política e ideológica con la que uno tiene que disentir. Los fascismos europeos de la década del '30, surgieron como formas de populismo de derecha", manifestó.