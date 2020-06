Viernes 12 de junio: Tres libros para aprender y abrazar al cine

A todos nos gusta el cine. ¿A qué se debe esto? Principalmente, a que las películas son parte de lo que somos: nos forman, nos acompañan, nos suben el ánimo cuando estamos desanimados, nos ayudan a desahogarnos. Si hay algo que comparten miles de cinéfilos es el hambre de conocimiento, esas ganas de aprender y acceder a nuevas historias del cine. Para ello, los libros son aliados incondicionales. Desde El Destape recomendamos tres libros sobre el séptimo arte con miradas de autores contemporáneos. ¡Luz, cámara, acción!

"El fraude más hermoso" es, casualmente, el nombre con el que Jean-Luc Godard se refirió al cine. También es el título del nuevo lanzamiento de Ediciones Futurock escrito por Fito Mendonca Paz, columnista del magazine "Segurola y Habana". Si bien a simple vista la estructura de los capítulos puede resultar un tanto desordenada, la intención que persigue el título escapa de todo tipo de convencionalismos. En tono ameno y de fácil comprensión, el autor ofrece una mirada personal sobre como el cine impacto en su vida.

Con anécdotas graciosas, historias que lamentablemente no ocuparon lugares centrales en los libros (como la de la pionera Alice Guy Blaché, por citar un ejemplo), procesos y personajes, Mendonca Paz oficia como guía que hambriento de conocimiento busca cautivar a un público. Lo consigue en gran medida, el boom de Blockbuster en Argentina es uno de los pasajes mejor narrados. Como si fuera poco, se despide con un listado caprichoso (no por eso menos valioso) de películas "recomendadas" por el autor. "El fraude más hermoso" no discrimina a sus lectorxs, no hace falta ser un erudito del cine para disfrutarlo y, porque no, aprender. Por el momento, uno de los títulos más atractivos de Ediciones Futurock.

Porno Argento - Cuarto Menguante

El terror de los puritanos y el placer de casi todos los mortales. El porno siempre fue motivo de prejuicio, por eso son relativamente pocos quienes tienen un registro de la historia del género en Argentina. ¿El cine porno fue un invento argentino? Todo parece indicar que sí y el periodista Hernán Panessi es el encargado de investigarlo. Con un impecable barrido histórico, Panessi detalla situaciones jamás contadas por ser consideradas tabú o motivo de vergüenza.

Los delirantes años '80, la importancia de Victor Maytland en la escena local, las estanterías ocultas en los videoclubes y las nuevas formas de pensar al género son algunos de los tópicos en los que ahonda "Porno Argento", una rareza que se consume adictiva. Sobre el final, más de un lector se sorprenderá con el largo catálogo de largometrajes nacionales pornográficos que, por prejuicio y falta de información, permanecieron ocultos para el común de las personas.

Las ciudades y el cine - Paidos, Colección Cine Pop

La escritora y periodista María Zacco propone en su libro "Las ciudades y el cine" posar la mirada sobre rincones de París, Roma, Berlín o Buenos Aires desde los imaginarios que el cine construyó sobre sus calles, costumbres y hábitos, para redescubrir esos territorios desde la experiencia del viajero.

A lo largo de los capítulos, logra ampliar los recorridos posibles para abordar una ciudad ya visitada o una película ya vista, para dar lugar a una experiencia de indagación que permita revisar imaginarios y construir nuevas tramas. El cine sigue siendo un gran observador y espejo de los procesos urbanos.