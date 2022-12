Pato Fontanet dio un recital en el Obelisco a 18 años de Cromañón

El ex líder de Callejeros estuvo presente en los homenajes a 18 años de la tragedia de Cromañón que terminó con la vida de 194 personas.

El cantante Patricio Fontanet, quien lideraba la banda Callejeros, brindó un recital gratuito en el Obelisco en el contexto de la conmemoración por los 18 años de la masacre de Cromañón que provocó la muerte de 194 personas.

Fontanet, quien ahora lidera la banda Don Osvaldo, fue ovacionado al ingresar al escenario montado sobre la plaza de la República, donde cientos de personas comenzaron a hacer flamear banderas con frases alusivas a la masacre. Entre ellas se leían "La musica no mata" y "Llevo a los pibes por siempre".

Fontanet cantó unos 20 minutos sin hacer alusión alguna a la masacre y tras presentarse con el tema Normal luego cantó Ciegos, O No, Más Allá, Dos Secas, las cuales eran cantados con emotividad y efusividad por parte del público.

Entre los espectadores, muchos de ellos fanáticos de la banda de Villa Celina, flameaban sus banderas de un lado a otro y respondían con emoción. Tras concluir el recital, el público empezó a cantar "a estos pibes los mato la corrupción" y "Callejeros es un sentimiento que no puedo parar".

El 30 de diciembre de 2004 la capacidad de República de Cromañón, una bengala encendida, una media sombra inflamable y las puertas cerradas fueron una trampa mortal para 194 personas, en su mayoría jóvenes y adolescentes. Además, quedó un saldo de más de 1.500 heridas.

El hecho ocurrió durante el mandato como jefe de Gobierno porteño de Aníbal Ibarra. El boliche era gerenciado por el reconocido empresario -ya fallecido- Omar Chabán, que permitió el ingreso de concurrentes muy por encima de lo habilitado para el recital de la banda Callejeros. El humo tóxico fue aspirado por los miles de jóvenes que estaban dentro y que no pudieron salir a tiempo.

18 años de Cromañón: los homenajes en el centro porteño

A 18 años de la tragedia de Cromañon, distintos actos en la ciudad de Buenos Aires buscaron homenajear a las 194 personas que perdieron la vida en el incendio de la discoteca el 30 de diciembre de 2004.

La agrupación Hacemos Memoria realizó un acto y pidió por la expropiación de Cromañón. "La ley de expropiación del predio tuvo el suficiente consenso del arco político pra demostrar que es un hecho que nos atravesó a todos", consideraron.

"El recuerdo de las pibas y los pibes está presente en cada una y cada uno de nosotros, forman parte de la trama que compone esta enorme red que formamos entre todes. Este, nuestro territorio de lucha, se extiende de manera invisible por barrios y provincias de cada sobreviviente, familiar o amigo. Cuando se las y los nombra, traemos al presente el dolor y todos estos largos años de lucha", sostienen desde Hacemos Memoria. Y ratificaron el "Nunca Más" a la corrupción, la impunidad, la negligencia y la tranza estatal.

Tras la lectura del documento, familiares y amigos marcharon rumbo al santuario próximo a la estación ferroviaria de Once. "Es el día más sensible pero hay que afrontarlo y transitarlo, porque es importante estar de pie. Es difícil imaginar entrar a Cromañón, yo me imagino un lugar lleno de luz y vida. Algo diferente a lo que fue, eso sería muy lindo", sentenció Belkys Contino en diálogo con Télam al hablar sobre cómo recuerda el 30 de diciembre.